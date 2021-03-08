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美眾議院喊話：停止砸錢到「F-35鼠洞」　美軍回應：考慮F-16取代

▲F-35,戰鬥機。（圖／USAF）

▲美國眾議員呼籲，停止砸錢到F-35的「老鼠洞」。（圖／USAF）

記者林彥臣／綜合報導

美國眾議院「軍事委員會」主席5日針對F-35「聯合攻擊戰鬥機項目」提出成本太過昂貴提出質疑，呼籲「不要再把錢扔到那個特殊的老鼠洞裡（ particular rathole ）了！」對此被質詢的空軍也表示，「正在考慮其他選項」。

美國《防務新聞》（DefenseNews）報導，眾議員史密斯（Adam Smith）美國智庫布魯金斯學會的一次線上活動中提出了這樣的疑問表示，「Ｆ-35給我們帶來什麼？有沒有辦法減少我們的損失？有沒有什麼方法，可以不用花這麼多錢來維護，因為眾所周知，維護成本是殘酷的」。

空軍官員對此則回應，最近正在研究一項計畫，找到戰鬥機配置的最佳組合，包括F-35、F-15EX與F-16「我們正試圖弄清楚，如何才能找到最具成本效益的混和編隊，其中很大一部分，是找到了未來35年，不必再依賴F-35的方法」。

「聯合攻擊戰鬥機」當初被認為，是一種成本相對可承受的五代機，但多數人還是認為，這世上最昂貴的武器平台，飛行F-35的每小時成本為36,000美元，預計終身成本為1.7兆美元。

▲▼美軍F-16。（圖／路透社）

▲美軍考慮重啟購買F-16。（圖／路透社）

截至1月，F-35仍在努力實現其任務執行率的目標，即至少可以完成一項指定任務，到只有69％的達標率，遠遠低於軍方設定的80％的長期目標。

儘管 F-35當初設計的目的，就是要取代F-16，但是空軍官員本月表示，正在向洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）探詢價格更低的選項，包括購買F-16。

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