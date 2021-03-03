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不斷出包！27歲警被封「所長殺手」　查正妹個資害慘長官

▲和美警分局。（圖／ETtoday資料照）

▲和美警分局。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

和美警分局1名27歲邱姓員警有「所長殺手」的稱號，他私吞民眾拾獲裝有7萬多元現金的皮夾，遭移送法辦；未料，他又被爆出用車牌狂查民眾個資，疑似就是要找一名美女騎士，被記一支大過處分，分局長金秋華證實，邱員因違反調閱個資規定，被記1大過，當時任職的一級主管全被因此連坐處分。

▲▼ 彰化和美 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲民眾撿到7萬元，邱姓警員未依規定受理。（示意圖／ETtoday資料照）

金秋華指出，警政署2019年7月稽核邱姓員警查詢紀錄時，發現有4筆填報理由過於簡略，函請和美警分局查明，分局為了慎重起重，自邱員從2018年10月到任日一直往上逐一清查。

查詢到邱員受理的300餘筆個資中，其中有71筆因時間過久，邱員無法交代清楚，其中有男有女，事後發現他沒有將這些個資洩密也沒有作為其他不法，將他記大過處分；同時也對考核不周前任分局長記申誡一支、所長記過、副所長記2支申誡，全部連坐處分。

▲和美警分局。（圖／ETtoday資料照）

▲去年６月有騎士被遮陽傘割傷。（圖／ETtoday資料照）

另外2020年6月和美警方一起受理民眾騎機車路過，被遮陽傘繩子割傷，邱姓員警也因為疏忽沒有受理報案，民眾向議員賴清美陳情後，和美警分局對邱員記2支申誡處分。

據了解，邱員警專33期畢業，2018年從新竹調派到和美警分局，服務年資4年餘，讀書時也很認真，未料從警後，對工作卻經常「散散的」，如今因為爆發未依受理拾得物品規定辦理民眾報案私吞7萬元，在工作上一再出包，和美警方已經將他調離現職讓他到警備隊，靜待檢方進一步偵訊。

▲▼ 彰化和美 。（圖／記者唐詠絮攝）

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