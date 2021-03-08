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全台缺水！專家教3招　生活用水「立刻省50%」

▲▼ 乾旱,缺水。（圖／取字免費圖庫Pexels）

▲台灣水情告急，專家3撇步有效節省居家用水。（圖／pexels、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣水庫拉警報！西半部集水區自6月起至今降雨量，僅為歷史的2至6成，造成全台水情拉警報，另根據中央氣象局的春季氣候展望，預測未來降雨量仍偏少，缺水狀況短期難以立即改善，居家通路特力屋表示，想節省生活用水，用3招就能立即見效。

專家表示，現已進入抗旱關鍵時刻，生活節水可從家庭用水的2大源頭，也就是「廚房」、「浴廁」開始做起，省水並不難，只要找對工具在家就能輕鬆DIY，且不用花費巨資，如馬桶省水閥只要259元，最多就能立即節省50%的用水量。

▲某女星上廁所都不沖水，馬桶裡都是衛生紙。（廁所示意圖／免費圖庫PIXABAY）

▲從廁所跟廚房省水最有效。

馬桶加裝兩段式沖水配件
每天都需要使用數次的馬桶，沖水量不容小覷，專家表示，若舊式馬桶建議加裝兩段式沖水配件，平均可省下近半用水量，但因各家水壓不同，加裝前可自行先檢測家中是否適合安裝，首先將馬桶水箱水量減半，丟入5至6張揉成球狀的衛生紙團後沖水，若無法沖乾淨則代表水壓不足，建議調整水流量後再安裝。

▲省水單品。（圖／特力屋提供）

▲前壓式馬桶二段省水裝置，可依大小號需求按壓，適用把手位於水箱左前側之馬桶，售價259元。（圖／特力屋提供）

選擇省水標章商品
在坊間銷售的水龍頭、蓮蓬頭等器具，都可透過省水標章商品，清楚辨識該產品是否省水，相較傳統型水龍頭與蓮蓬頭，擁有省水標章標誌的產品，平均都可省下40%水量，建議消費者在選購時也可列為優先考量。

加裝省水閥
居家省水想要立即見效，加裝省水閥是一個簡單的好方法，民眾可運用起子拆下水龍頭原有起泡器，保留墊片後即可安裝，輕鬆按押就能控制流水量，滴滴不浪費，一般賣場銷售的抗菌省水閥，售價約幾百元，安裝方便是入手的最好選擇。

▲省水單品。（圖／特力屋提供）

▲觸控式抗菌氣泡省水閥，標榜最高省水量達45％，且有銀離子抗菌，適用於多種水龍頭，原價379元，特價299元。（圖／特力屋提供）

專家補充，除了認明標章之外，在購買前還可考慮商品材質與功能，例如馬桶可優先選擇陶瓷材質、一體成形款式，可減少漏水現象發生，且瓷漆可使表面不易附著髒污，只需小水量就能沖淨。蓮蓬頭則可挑選具空氣增壓功能的款式，運用增壓技術讓水壓更強，小水量就夠用。

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關鍵字：

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