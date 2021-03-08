帛琉旅遊泡泡「會促成」！　陳宗彥：本週完成執行細節彙整

▲帛琉旅遊泡泡有望成行。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣和帛琉旅遊泡泡有望成行！指揮中心今（8）日下午與交通部、外交部等部會開次長級會議，經過1小時會議得出初步結論，副指揮官陳宗彥晚間受訪表示，「會往促成的大方向推進」，但還有一些執行面的細節待討論，會請相關部會本週完成細節彙整，並最好最後確認，本週也會與帛琉持續溝通，正式對外宣布時間則尊重帛琉決定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚證實，正和外交部、帛琉緊鑼密鼓商議中，會採用「綠色通道」的模式。據旅遊業者透露，下周帛琉總統將來台協商，確定後就將對外宣布。

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據了解，目前雙方協商是每周各飛8班，初步要有PCR檢測陰性證明、來回免隔離，初期會先從小規模開始。業者表示，等細節正式宣布後，可能最快4月旅行社就可以推出行程；更進一步傳出帛琉總統要親自來台討論細節。

陳時中今下午在記者會再度表示，開放旅遊泡泡的評估非常重要，帛琉到現在都是零確診，相關檢驗規格和檢驗方式，都是台灣醫療機構一起設置，檢疫標準和技術也是成熟的，對帛琉環境安全有信心，要成行的話，雙方會放寬檢疫規定，如果要來回要檢疫太久，泡泡就不可行，基本上會朝著「相對自由」的方式做交流。