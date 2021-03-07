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台帛旅遊泡泡「估最快4月成行」來回免隔離　5天團費至少6萬↑

▲▼帛琉曼妙島無人島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲帛琉曼妙島無人島。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣與帛琉先前洽談建立「旅遊泡泡」傳出大進展！據旅遊業者透露，下周帛琉總統將來台協商，確定後就將對外宣布。據了解，目前雙方協商是每周各飛8班，初步要有PCR檢測陰性證明、來回免隔離，初期會先從小規模開始。業者表示，等細節正式宣布後，可能最快4月旅行社就可以推出行程，但初估5天團費至少要6萬以上。

台灣疫情相對穩定，去年底與帛琉研擬推動旅遊泡泡，但最終破局，原因在於帛琉仍要求入境的台灣人要隔離觀察7天，加上適逢總統大選舉行，最終告吹。

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不過，有旅遊業者透露，台帛「旅遊泡泡」有大進展，業界傳出帛琉總統預計15日來台宣布相關措施，根據規劃，雙方每周將各飛8班，採團進團出。在8航班中，華航為每周6班，長榮每周2班；帛琉太平洋航空則是規畫濕租台灣虎航執飛。

▲▼清澈海底秀國旗！帛琉大使18秒國慶祝賀片超美。（圖／周民淦授權提供）

▲清澈海底秀國旗！帛琉大使18秒國慶祝賀片超美。（圖／周民淦授權提供）

不具名旅遊業者則表示，等到細節正式對外宣布後，業者就可以著手規劃行程，因為帛琉是老行程了，估計最快4月就可以推出，但由於現在節骨眼，航空公司機票不可能壓低，5天團費可能至少要6萬以上。業者認為，目前據傳聞旅遊泡泡一天僅開放200人，業界大多數都認為是看得到吃不到，到時候分配出來的數量根本不夠賣。

帛琉太平洋航空由金遠東國際旅行社取得代理權，董事長陶世龍表示，未來還沒辦法規劃行程，目前了解雙方還在討論防疫細節，如飯店、餐廳、車輛等不能滿載等人數限制。

陶世龍說，若防疫細節宣布的話，最快4月就可能出團，目前樂觀看待，預計初期應該會有一波人會很踴躍參加。但他認為，最終還是要看雙方敲定的防疫規定嚴格程度，否則一些規定造成成本暴漲，消費者也不會買單。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 陳時中堵訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，吳釗燮於1月底以總統特使身分到帛琉參加正副總統及國會議員的就職典禮，訪問期間並和台灣旅遊業者到帛琉的觀光勝地洛克群島實際體驗當地的觀光資源，評估實施台帛安全旅遊泡泡，開放兩國觀光旅遊的可能性。

吳釗燮受訪指出，台灣人被疫情「鎖」在國內超過一年，許多人期盼出國旅遊，目前台灣屬疫情安全國家，而帛琉則是零確診，若雙邊能建立旅遊泡泡，相信會有很多台灣人到帛琉旅行。

陳時中上月25日在指揮中心的記者會上表示，旅遊泡泡將選擇較友好關係的國家，在雙方認定防疫安全下推動觀光旅遊泡泡，但初步會是小規模、有限度。陳時中26日則透露，現在仍與帛琉積極商談中，旅遊泡泡「非常有可能」，雙方意願很高，但一開始希望規模不要太大。

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