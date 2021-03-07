帛琉「旅遊泡泡」大進展！擬每周各飛8班　傳下周正式宣布

▲帛琉曼妙島無人島。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣與帛琉先前洽談建立「旅遊泡泡」傳出大進展！據旅遊業者透露，下周帛琉總統將來台協商，確定後就將對外宣布，據了解，目前雙方協商是每周各飛8班。衛福部長陳時中先前則指出，「非常有可能」，現在積極商談中，雙方意願很高，但一開始希望規模不要太大。

台灣疫情相對穩定，去年底與帛琉研擬推動旅遊泡泡，但最終破局，原因在於帛琉仍要求入境的台灣人要隔離觀察7天，加上適逢總統大選舉行，最終告吹。

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不過，有旅遊業者透露，台帛「旅遊泡泡」有大進展，業界傳出帛琉總統預計15日來台宣布相關措施，根據規劃，雙方每周將各飛8班，採團進團出。在8航班中，華航為每周6班，長榮每周2班。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，吳釗燮於1月底以總統特使身分到帛琉參加正副總統及國會議員的就職典禮，訪問期間並和台灣旅遊業者到帛琉的觀光勝地洛克群島實際體驗當地的觀光資源，評估實施台帛安全旅遊泡泡，開放兩國觀光旅遊的可能性。

吳釗燮受訪指出，台灣人被疫情「鎖」在國內超過一年，許多人期盼出國旅遊，目前台灣屬疫情安全國家，而帛琉則是零確診，若雙邊能建立旅遊泡泡，相信會有很多台灣人到帛琉旅行。

陳時中上月25日在指揮中心的記者會上表示，旅遊泡泡將選擇較友好關係的國家，在雙方認定防疫安全下推動觀光旅遊泡泡，但初步會是小規模、有限度。陳時中26日則透露，現在仍與帛琉積極商談中，旅遊泡泡「非常有可能」，雙方意願很高，但一開始希望規模不要太大。