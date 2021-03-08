　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉慶元指陳以信沒違反黨紀　蔡正元：想當民進黨啦啦隊要趁早

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 陳時中 立委陳以信獻花 稱讚隔離防疫做得好。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳以信獻花給蘇貞昌和陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳以信上周在立法院質詢時，向行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中獻上花束，引發藍營基層不滿。國民黨團8日換下原內定為國防外交委員會的召委陳以信，並送國民黨考紀會處分，但考紀會主委葉慶元認為沒違反黨紀。對此，國民黨前立委蔡正元狠酸，若想當民進黨啦啦隊要趁早，否則很快就客滿。

事發當晚，陳以信在臉書發文致歉並解釋，送花是因為自己跟小兒子在年前從英國返台，依規定再集中檢疫所住兩周，受到醫護照顧，並非是要送給蘇貞昌、陳時中。隔日陳以信二度致歉表示，已向黨中央解釋，並表達願主動赴考紀會說明原委澄清誤會。

▲▼立院各委員會召委選舉 國民黨黨團大會 包子粽子合影 鄭麗文 陳以信VS廖婉汝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲廖婉汝、陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）

儘管如此，國民黨團仍對陳以信做出處分，讓他失去擔任委員會召委的資格，改推派廖婉汝參選。國民黨立院黨團8日召開黨團大會，陳以信就送花事件說明，也坦言自己學到一個教訓。至於黨團態度，書記長鄭麗文表示，該事件引起藍營基層不滿，這件事還是要做「政治處理」，除了陳以信自行處分外，她與主席江啟臣討論後，將以黨團名義送考紀會處理。

不過，葉慶元表示，送花的行為未列在「黨員違反黨紀處分規程」，無法立案處分。

▲▼國民黨針對黨產條例釋憲結果召開記者會 文傳會主委王育敏 考紀會主委葉慶元 中常委高思博。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葉慶元。（資料照／記者屠惠剛攝）

對於陳以信堅稱是誤會，先前喊出開除陳以信黨籍的蔡正元，8日再度發文表示，陳以信自動送上門繳械拍馬，莫名其妙當起民進黨啦啦隊，蘇貞昌更是喜上加喜，陳以信搞不清楚身份職責，演出荒天下之大唐的獻花戲碼，連民進黨立委都不可思議，馬英九還在民進黨的法院奄奄一息的時候，陳以信不知今夕是何夕，還怪別人誤會，辯稱不是送給蘇貞昌，是送給防疫基層人員。

至於葉慶元的說法，讓蔡正元非常不滿，他諷刺，難不成葉慶元也想效法陳以信當民進黨啦啦隊，國民黨要員如果想當民進黨啦啦隊要趁早，否則很快就客滿。

▼蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨副秘書長蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　陸人夫爽吃姊妹丼3年
掛18號！26號病人晚到卻先看　他等1小時怒問一句..診間沉
快訊／台女博士生首爾遭酒駕撞死！韓檢求處6年徒刑　家屬怒回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院宣布新任文化部政務次長　現高流董事李靜慧接任

國軍8神力女超人故事曝光　她被金龍徽章「直接釘入」胸膛

王美花鑿井說挨轟！ 黃偉哲：台南民生缺水會毫不猶豫去鑿井

蔡英文會見奈良美智　「特展是台日友情年重要活動」

葉慶元指陳以信沒違反黨紀　蔡正元：想當民進黨啦啦隊要趁早

游盈隆曝珍愛藻礁衝擊「民進黨當權派」：蔡英文等無一倖免　

綠營民調／國民黨主席如果四搶一　連勝文排第三只贏韓國瑜1.9%

綠委提3大法案保障女性　范雲：最好的婦女節禮物

李正皓嘆「國民黨已經瘋狂了」：陳以信案請懸崖勒馬

婦女節變情人節！柯文哲送陳佩琪親筆信　「你比我重要」閃瞎網友

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

行政院宣布新任文化部政務次長　現高流董事李靜慧接任

國軍8神力女超人故事曝光　她被金龍徽章「直接釘入」胸膛

王美花鑿井說挨轟！ 黃偉哲：台南民生缺水會毫不猶豫去鑿井

蔡英文會見奈良美智　「特展是台日友情年重要活動」

葉慶元指陳以信沒違反黨紀　蔡正元：想當民進黨啦啦隊要趁早

游盈隆曝珍愛藻礁衝擊「民進黨當權派」：蔡英文等無一倖免　

綠營民調／國民黨主席如果四搶一　連勝文排第三只贏韓國瑜1.9%

綠委提3大法案保障女性　范雲：最好的婦女節禮物

李正皓嘆「國民黨已經瘋狂了」：陳以信案請懸崖勒馬

婦女節變情人節！柯文哲送陳佩琪親筆信　「你比我重要」閃瞎網友

奶汪8個月暴風長30KG！　媽抱「巨無霸妙蛙種子」超吃力：腰快斷

「憤怒人妻」報復出軌尪！惡行印傳單貼全村　網笑翻敲碗要看續集

住頂樓好熱！做天花板可隔熱？　網友：一招最有效

美創投大佬：科技股獨占鰲頭時代結束了！將重演「咆哮的20年代」

年度「世界性能車王」前5強出爐！BMW M2 CS對決TOYOTA暴力小鴨

頂替金志洙　《哲仁》羅人友提早報到「裝扮曝光」⋯劇組讚嘆了

避免新屋裝潢慘劇！裝修現場必做「這3項」事前保護措施

高17倍搶屋！台南24年透天厝308萬→5676萬　奪年度「加價王」

董事長出清價值逾60億個人持股！　維珍銀河股票聞訊重挫

竹市特製幼兒防疫隔板　孩童用餐防疫更全面

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

政治熱門新聞

穿梭藍白陣營如「地下黨主席」　揭江啟臣背後藏鏡人

過度砍樹遭罰25萬　憲兵曝3理由

防堵「韓趙聯盟」　本土藍大咖多次密會柯營助攻江啟臣

賴清德跟「台灣飛人」陳信安一起看HBL

台灣鳳梨在日本超市銷售一空　網友超感動

蔡英文、侯友宜赴HBL賽場「同框」　替冠軍隊伍喝采

立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席、國民黨籤運佳16中7

被鳳梨王子酸檳榔　柯真心話節目停播

鄉鎮市長改官派？藥師嘆：開民主倒車

「包粽」加持！國民黨團三委員會召委全抽中

立院法制局：罷免通過門檻應依職務、選舉方式區分

陳以信遭國民黨團移送考紀處分　外交國防召委改派廖婉汝參選

憲改小組為何找鄭文燦？　學者曝「不找賴清德」關鍵原因

綠營民調／國民黨主席如果四搶一　連勝文排第三只贏韓國瑜1.9%

更多熱門

相關新聞

李正皓嘆「國民黨已經瘋狂了」：陳以信案請懸崖勒馬

李正皓嘆「國民黨已經瘋狂了」：陳以信案請懸崖勒馬

國民黨立委陳以信日前「獻花蘇揆」惹議，黨團今天移送考紀會處分。對此，媒體人李正皓聲援，「上帝要其滅亡，必先使其瘋狂」，把陳以信送考紀委員會證明，國民黨已經瘋狂了。

陳以信遭國民黨團移送考紀處分　外交國防召委改派廖婉汝參選

陳以信遭國民黨團移送考紀處分　外交國防召委改派廖婉汝參選

蔡正元諷葉慶元：記得向蘇貞昌單膝下跪

蔡正元諷葉慶元：記得向蘇貞昌單膝下跪

陳以信獻花遭黨內撻伐　蘇貞昌：他很誠意

陳以信獻花遭黨內撻伐　蘇貞昌：他很誠意

陳以信赴檢疫所致意　小兒子獻花：謝謝護士阿姨照顧我們兩個禮拜

陳以信赴檢疫所致意　小兒子獻花：謝謝護士阿姨照顧我們兩個禮拜

關鍵字：

葉慶元陳以信蔡正元

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

小薰當媽了！兒子今年上大學

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面