葉慶元指陳以信沒違反黨紀　蔡正元：想當民進黨啦啦隊要趁早

▲陳以信獻花給蘇貞昌和陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳以信上周在立法院質詢時，向行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中獻上花束，引發藍營基層不滿。國民黨團8日換下原內定為國防外交委員會的召委陳以信，並送國民黨考紀會處分，但考紀會主委葉慶元認為沒違反黨紀。對此，國民黨前立委蔡正元狠酸，若想當民進黨啦啦隊要趁早，否則很快就客滿。

事發當晚，陳以信在臉書發文致歉並解釋，送花是因為自己跟小兒子在年前從英國返台，依規定再集中檢疫所住兩周，受到醫護照顧，並非是要送給蘇貞昌、陳時中。隔日陳以信二度致歉表示，已向黨中央解釋，並表達願主動赴考紀會說明原委澄清誤會。

▲廖婉汝、陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）



儘管如此，國民黨團仍對陳以信做出處分，讓他失去擔任委員會召委的資格，改推派廖婉汝參選。國民黨立院黨團8日召開黨團大會，陳以信就送花事件說明，也坦言自己學到一個教訓。至於黨團態度，書記長鄭麗文表示，該事件引起藍營基層不滿，這件事還是要做「政治處理」，除了陳以信自行處分外，她與主席江啟臣討論後，將以黨團名義送考紀會處理。

不過，葉慶元表示，送花的行為未列在「黨員違反黨紀處分規程」，無法立案處分。

▲葉慶元。（資料照／記者屠惠剛攝）



對於陳以信堅稱是誤會，先前喊出開除陳以信黨籍的蔡正元，8日再度發文表示，陳以信自動送上門繳械拍馬，莫名其妙當起民進黨啦啦隊，蘇貞昌更是喜上加喜，陳以信搞不清楚身份職責，演出荒天下之大唐的獻花戲碼，連民進黨立委都不可思議，馬英九還在民進黨的法院奄奄一息的時候，陳以信不知今夕是何夕，還怪別人誤會，辯稱不是送給蘇貞昌，是送給防疫基層人員。

至於葉慶元的說法，讓蔡正元非常不滿，他諷刺，難不成葉慶元也想效法陳以信當民進黨啦啦隊，國民黨要員如果想當民進黨啦啦隊要趁早，否則很快就客滿。

▼蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

