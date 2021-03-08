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李正皓嘆「國民黨已經瘋狂了」：陳以信案請懸崖勒馬

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 陳時中 立委陳以信獻花 稱讚隔離防疫做得好。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳以信（右）獻花惹議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨立委陳以信日前「獻花蘇揆」惹議，黨團今天移送考紀會處分。對此，媒體人李正皓聲援，「上帝要其滅亡，必先使其瘋狂」，把陳以信送考紀委員會證明，國民黨已經瘋狂了。

陳以信日前質詢送花惹議，事發當晚隨即於臉書發文致歉並解釋，送花是因為自己跟小兒子在年前從英國返台，依規定再集中檢疫所住了兩周，受到醫護照顧，並非是要送給蘇揆、陳部長。他隔日二度致歉表示，已向黨中央解釋，並表達願主動赴考紀會說明原委澄清誤會。

國民黨立院黨團今天上午舉行黨團大會，書記長鄭麗文在會中表示，該事件因引起許多藍營基層不滿，這件事還是要做「政治處理」，除了陳以信自行處分外，她與主席江啟臣討論後，將以黨團名義送考紀會處理。

事發至此，讓李正皓在臉書不禁詢問，陳以信何錯之有？一開始遭受國民黨支持者的謾罵時，李正皓坦言，以為這是少部分支持者的瘋狂，非黨中央之意志，沒想到黨團今天以黨團的名義送考紀會處理。

李正皓批評，當國民黨走入毫無理由的惡性政黨競爭之後，又怎麼說服民眾自己是一個可以理性問政、甚至是執政的政黨？如果國民黨已經瘋狂了，那離滅亡還會遠嗎？呼籲至少針對陳以信此案而言，請懸崖勒馬。

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