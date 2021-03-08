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煮之前習慣沖一下！女大生「全家都洗肉」　釣出網共鳴：我媽也會

▲▼豬肉,非洲豬瘟,防疫,臘肉,肉品,豬肉乾。（圖／記者林敬旻攝）

▲不少人習慣煮肉前先洗，其實沒必要。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者黃可昀／綜合報導

一般人買菜回家烹煮前都知道要先清洗，但蔬菜要洗，肉品也要洗嗎？一名女子表示，她去超市買肉回家，料理前都會先「沖水一下再下鍋」，原本以為這是很正常的清洗流程，結果朋友、男友都對這舉動很訝異，「大家帥哥美女們是會洗肉派的還是不洗肉派？」

原PO在Dcard表示，她習慣煮肉以前，會先把肉塊拿去沖水再煮，一直以來都是遵照這模式，直到大學跟朋友租家庭式套房，「一起煮飯的時候他們就很訝異我會這麼做，到現在現任男友看到我煮飯會把肉拿去沖水都很疑惑。」

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▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,傳統市場,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,台灣豬肉。（圖／記者李毓康攝）

▲洗完的肉要趕快煮，不要冰回冰箱。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出，不少網友驚訝留言，「你覺得用水能洗掉什麼」、「如果煮不掉，那用洗的也沒用，去血水就先過水煮」、「你覺得上面的細菌比較多，還是你相信你家水管多乾淨？」但也有很多人跟原PO有相同習慣，「畢竟不知道他製作過程機器乾不乾淨，總覺得這樣比較衛生」、「沒事，我媽也會。」

事後原PO也解釋，她只有料理肉塊才會清洗，火鍋或燒烤肉片就不會洗，「這比較多的是老一輩也是這麼做（至少我家裡的人都會～），所以也跟著做了。」

事實上，台灣肉品上架前都會經過「滅菌」處理，屠宰、銷售過程都有一套衛生SOP，微生物和細菌的含量很低，基本上料理前不用再清洗，下鍋高溫烹煮就會殺光細菌。衛福部食藥署曾指出，清洗食材要確認水源乾淨，清洗後要盡速加熱病立即食用完畢，否則只會害水裡的細菌在肉塊裡滋生。

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