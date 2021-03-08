魏海敏「1人分飾7角」最大難關！首度演「自己」：不太清楚我是誰

▲魏海敏（左1）在《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》除了一人詮釋6個角色之外，最大挑戰是第7個角色「首度演出魏海敏」。（圖／周嘉慧攝影，國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

臺灣知名京劇演員魏海敏11歲就被送入劇校就讀，從經歷勞軍到橫跨東西領域，如今已是傳奇女伶，曾經獨角演出雌雄同體，也演出楊玉環、曹七巧、米蒂亞等經典角色，不過這一次她在《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》除了一人詮釋6個角色之外，最大挑戰是第7個角色「魏海敏將首度演出魏海敏」，她直說「我演我？我又是誰？我是什麼樣的人？我自己也不是太清楚。」

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▲國家兩廳院旗艦製作《歐蘭朵》，魏海敏就曾經獨角演出雌雄同體。（圖／國家兩廳院提供）



《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》籌劃3年，即將於2021TIFA台灣國際藝術節亮相！導演王景生接下艱鉅挑戰，在挖掘魏海敏的傳奇人生時，也從她身上看見了臺灣這塊土地的變化；更找了國家文藝獎得主陳界仁、攝影師張照堂一起加入，呈現在時代這條巨流上涉水漫步，如詩般的劇場。觀眾不只能回顧「京劇演員魏海敏」的表演藝術，更呈現出身為「臺灣人魏海敏」的生命史。

▲▼魏海敏演出孟小冬。（圖／國光劇團提供／劉振祥拍攝）

魏海敏11歲就被送入劇校就讀，成為附屬於「海光國劇隊」旗下的「⼩海光劇校」第一期生，劇校成為她吃飽穿暖、習得⼀技之長的地方，由於優秀的學習能力，她很早就與老師級的演員搭戲，也開始主演許多劇碼，嗓音外型俱佳，頓時成為備受期待的京劇新秀。

但臺灣自80年代開始，社會氛圍突轉，「西化」蔚為風潮，也迫使魏海敏重新審視自己所學，除了破舊立新，演出了當代傳奇劇場改編莎劇的《慾望城國》裡馬克白夫人，以現代劇場形式重新詮釋京劇；又在兩岸開通後，毅然決然赴北京拜師學藝，以「梅派」的表演精隨深入傳統技藝，魏海敏在傳統與創新間，兼收並蓄走出自己的一條路。

▲魏海敏演出金鎖記的曹七巧。（圖／國光劇團提供）

不管現代或是傳統，魏海敏都深刻地演繹了許多讓人難忘的經典角色，包括穆桂英的堅韌、楊玉環的才美、曹七巧的壓抑、孟小冬的追尋、米蒂亞不顧後果的反撲，以及歐蘭朵雌雄同體的靈魂。在《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》，導演王景生挑選了以上6個精彩演出穿插其中，回顧傳奇女伶的半生情緣之餘，也對照臺灣時代的更迭變遷。

而其中最讓人好奇的是劇中「第7個角色」，魏海敏將首度演出魏海敏，她說，「在這戲裡我要演魏海敏，這事情就大條了，我演我？我又是誰？我是什麼樣的人？我自己也不是太清楚。」

▲魏海敏在《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》最大挑戰是第7個角色，「魏海敏將首度演出魏海敏」。（圖／周嘉慧攝影，國家兩廳院提供）

魏海敏今透露，這種工作模式，過去從來沒經歷過，從一開始就要跟導演述說小時候的成長過程，包括創傷，而她謙虛認為，自己只是一個平凡的人，跟一般人的成長沒什麼兩樣，但進入了這行業，似乎變得有些不平凡。在過程中她感受到，導演對於事件、文字的拿捏，都是有想法的，因此很信任導演。

針對「演出自己」的挑戰，魏海敏也說，每個人對自己往往都是最不了解的，「因為自己看不到自己」。這一次，將看到魏海敏真正地「活在」舞臺。

▲魏海敏與《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》導演王景生視訊連線。（圖／周嘉慧攝影，國家兩廳院提供）

導演王景生也說，這部作品要傳達的不是關於「認同」，這個詞長期以來也被政客過度使用，關乎到國族主義和責任，不過透過此劇，也捕捉到政治發展的過程，但更多的是關於人如何生存，如何延續下去，從張照堂的照片也能看出魏海敏的生命軌跡，但透過拼貼的景象，不會給出絕對的答案，答案會在觀眾心裡面。

影像藝術家陳界仁首度為此劇寫了「劇本」，交代三段共18分鐘的錄像內容，從國共內戰，國軍與京劇歷史糾葛，到魏海敏臺前臺後的生命經歷，他說，「愈封閉，就愈開闊。她的一生就是後臺到前臺。希望通過一個劇種，與一個人的命運，折射出多種面貌。」

陳界仁的影像如同在舞臺開出了一條坑道，讓攝影大師張照堂的底片流轉期間，時間的水流穿越其中，回溯臺灣過去60年間，從黨國時期，再到解嚴與民主，一路上的大悲大喜或未盡之意，分不清是過去現在未來的迴音繚繞撞擊，盡現在魏海敏這位傳奇女伶身上。

《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》將於4月9日至11日在國家戲劇院演出。

▲《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》將看到魏海敏真正地「活在」舞臺。（圖／兩廳院提供）

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