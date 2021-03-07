人夫變造戶籍謄本騙交往　辣模幫他生兒子...登門驚覺變小三

辣模為男友懷孕生子，他為隱藏引婚身分竟偽造戶籍謄本。（圖／達志影像）

記者李忠憲／台中報導

洪姓男子與身材火辣的陳姓女子交往2年，並育有1子，他之後反跟顏姓女子結婚，被陳女問到是否要結婚，他竟變造配偶欄空白的戶籍謄本給陳女取信，最後被陳女識破，一狀告上法庭。台中地院審結，雖然顏女請求給洪男緩刑，但法官認為洪男一副「不負責任」的態度，依行使變造公文書罪判他1年1月，盼他記取教訓。

判決書指出，目前擔任外送員的洪姓男子，2018年7月與顏姓女子結婚，但他其實有一個曾擔任過模特兒的陳姓辣妹女友已經交往2年，還生有1子。

陳女2019年懷孕時，詢問洪男是否要結婚，他為掩蓋已婚身分，同年2月3日向戶政事務所申請他的戶籍謄本後，隔日到便利商店內先用立可帶，將配偶欄上的顏女名字遮蓋後，再用彩色影印印出配偶欄空白的戶籍謄本。5日將變造的戶籍謄本交給陳女，藉此安撫取信。

由於洪男謊稱家人不同意2人婚事，陳女最後找媽媽登門，才發現他已婚還有一對雙胞胎，憤而報警提告。

洪男在庭上坦承犯行，法官審酌洪男坦承犯行，雖然一樣受害的顏女向法院請求讓洪男緩刑，但洪男明明有婚姻關係，竟宣稱未婚而與陳女交往，還不願積極面對，拿變造戶籍謄本取信陳女，導致她心靈受創。

另外，洪男到現在還沒跟陳女和解，也沒妥善安排2人所生小孩照顧扶養事宜，男說有完全修部陳女損害，也沒有表現出負責任的態度，因此認為沒有宣告緩刑必要，最後判他1年1月徒刑，希望他能記取教訓，避免再犯。

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