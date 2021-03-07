　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫變造戶籍謄本騙交往　辣模幫他生兒子...登門驚覺變小三

懷孕。（圖／達志影像）

辣模為男友懷孕生子，他為隱藏引婚身分竟偽造戶籍謄本。（圖／達志影像）

記者李忠憲／台中報導

洪姓男子與身材火辣的陳姓女子交往2年，並育有1子，他之後反跟顏姓女子結婚，被陳女問到是否要結婚，他竟變造配偶欄空白的戶籍謄本給陳女取信，最後被陳女識破，一狀告上法庭。台中地院審結，雖然顏女請求給洪男緩刑，但法官認為洪男一副「不負責任」的態度，依行使變造公文書罪判他1年1月，盼他記取教訓。

判決書指出，目前擔任外送員的洪姓男子，2018年7月與顏姓女子結婚但他其實有一個曾擔任過模特兒的陳姓辣妹女友已經交往2年，還生有1子

陳女2019年懷孕時，詢問洪男是否要結婚，他為掩蓋已婚身分，同年2月3日向戶政事務所申請他的戶籍謄本後，隔日到便利商店內先用立可帶，將配偶欄上的顏女名字遮蓋後，再用彩色影印印出配偶欄空白的戶籍謄本。5日將變造的戶籍謄本交給陳女，藉此安撫取信。

由於洪男謊稱家人不同意2人婚事，陳女最後找媽媽登門，才發現他已婚還有一對雙胞胎，憤而報警提告。

洪男在庭上坦承犯行，法官審酌洪男坦承犯行，雖然一樣受害的顏女向法院請求讓洪男緩刑，但洪男明明有婚姻關係，竟宣稱未婚而與陳女交往，還不願積極面對，拿變造戶籍謄本取信陳女，導致她心靈受創。

另外，洪男到現在還沒跟陳女和解，也沒妥善安排2人所生小孩照顧扶養事宜，男說有完全修部陳女損害，也沒有表現出負責任的態度，因此認為沒有宣告緩刑必要，最後判他1年1月徒刑，希望他能記取教訓，避免再犯。

經典明星商品再升級


【更多新聞】

拒賣國中弟30元滷味挨轟！霸氣老闆：錢不夠可以欠著下次再還

驚悚畫面曝！台中6歲女童遭公車門彈出險輾爆　母控根本殺人機器

台中捷運特警攻堅　暴徒長短槍挾持人質：還好是反恐演練

ET快訊
快訊／高雄驚傳槍擊案！離婚夫妻吵架開槍擊中2人
一周2變天「北部只有一天好天氣」　降雨熱區曝
淡商25分大勝永仁完成衛冕　跨季16連勝隊史11冠到手
快訊／台中男墜山坡身亡　「樹葉遮蓋」遺體
副隊長搞大護理師肚子　「正妹警官妻」淚向長官告狀
前空姐Po文控婆婆咬人潑油　公公出面反擊：她自導自演

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄大樹驚傳槍擊案！離婚夫妻談判不合掏槍誤傷2圍觀民眾

人夫變造戶籍謄本騙交往　辣模幫他生兒子...登門驚覺變小三

快訊／台中男疑失足墜山坡亡！「樹葉遮蓋」遺體　警消找2天才找到

已婚偵查隊副隊長搞大護理師肚子　「正妹警官妻」淚向長官告狀

前空姐上網控公婆狠虐咬人　公婆出面反控：根本是她自導自演！

過年值班竟帶餐廳老闆女兒回警局過夜　北市警副分局長遭記過拔官

越南失聯移工和同鄉遊小琉球　搭船遇安檢心虛想落跑

快訊／台中大雅回收場火警！圍籬內「焦黑濃煙狂冒」　警消灌救中

人妻讓小王「難以忘記」！綠帽夫抓包悲喊：我們10幾年比不過8個月

台南安平命案死者出殯　祭品驚見「長槍」！136警重兵佈防

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

莊凌芸相驗結果出爐！ 媽崩潰哭倒父親看監視器畫面心碎

「體面」攻防戰！《錦心似玉》圓房了嗎　鍾漢良狂找理由接近..譚松韻憂：懷孕怎辦

快訊／高雄大樹驚傳槍擊案！離婚夫妻談判不合掏槍誤傷2圍觀民眾

人夫變造戶籍謄本騙交往　辣模幫他生兒子...登門驚覺變小三

快訊／台中男疑失足墜山坡亡！「樹葉遮蓋」遺體　警消找2天才找到

已婚偵查隊副隊長搞大護理師肚子　「正妹警官妻」淚向長官告狀

前空姐上網控公婆狠虐咬人　公婆出面反控：根本是她自導自演！

過年值班竟帶餐廳老闆女兒回警局過夜　北市警副分局長遭記過拔官

越南失聯移工和同鄉遊小琉球　搭船遇安檢心虛想落跑

快訊／台中大雅回收場火警！圍籬內「焦黑濃煙狂冒」　警消灌救中

人妻讓小王「難以忘記」！綠帽夫抓包悲喊：我們10幾年比不過8個月

台南安平命案死者出殯　祭品驚見「長槍」！136警重兵佈防

快訊／高雄大樹驚傳槍擊案！離婚夫妻談判不合掏槍誤傷2圍觀民眾

25歲女搭車遭駕駛、售票員輪流性侵！她崩潰：我有愛滋，但不敢說

前兩年像餵球　陳禹勳：今年投球有力量

Kobe大女兒正式進軍名模圈！以180公分之姿當哈蒂德姐妹花同門師妹

高雄捐血中心庫存偏低　台東美女議員贈米送菜強力號召

《終極三國》12年了！曾沛慈遇胡宇威　自爆：跟他不熟

血脂超標60倍！26歲女愛吃甜食「血液整罐黃色」醫傻眼：眼底也是

東洋與國際大廠簽約開發「長效微球學名藥」　可獲1.4億貢獻EPS 0.56元！

橘貓硬卡電視前求關注　突遭演員「隔空說教」：你這孩子...

南韓恐從全球「消失」！首爾人口32年來首跌破900萬...死亡數超車

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

社會熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

寒假帶回家！他三度嘿咻小六女　母怒求重判：女兒受傷

夜闖廢墟驚見白骨屍！台南警找到身份證

台中短髮妹到高雄見「網公」　等5天心碎：我要錢回家

未打方向燈！他收21張3000元罰單

妻也是警察！警界明日之星帶妹回分局寢室過夜　下場曝

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

快訊／台中路跑男疑噎到！急救40分鐘不治

即／北市萬華傳槍響！男拒捕朝警「開1槍」

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

更多熱門

相關新聞

妻死前要丈夫領她存款辦後事　他照辦卻被兒子告倒

妻死前要丈夫領她存款辦後事　他照辦卻被兒子告倒

屏東縣林姓男子持亡妻存摺及印章到郵局提領辦理喪事，遭兒子指告偽造文書罪被檢方起訴，屏東地院法官審理，林男以太太生前同意他動用該筆存款，否認犯罪，但法官以他領取死者存款未經其他具有遺產繼承權者同意，縱然是為處理亡妻後事，仍損害郵局對儲戶儲金管理的正確性，依偽造文書罪判處有期徒刑2個月定讞，如易科罰金以一千元折算一日，等於要罰6萬元。

收小三裸照「夫急寫企劃書道歉」！網刷三觀

收小三裸照「夫急寫企劃書道歉」！網刷三觀

3生肖今年當心桃花劫　屬猴易翻船

3生肖今年當心桃花劫　屬猴易翻船

古典玫瑰園兄弟之爭　哥哥決定不告了

古典玫瑰園兄弟之爭　哥哥決定不告了

閨蜜同天產子！一句話洩綠帽慘案

閨蜜同天產子！一句話洩綠帽慘案

關鍵字：

戶籍謄本偽造文書小三已婚台中地院模特兒

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

莊凌芸媽崩潰痛哭！駁斥「從小不要女兒」…痛揭離婚家暴內幕

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

小薰當媽了！兒子今年上大學

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

訂2人房民宿「交代要加床」　一開門想跪了

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

大狗衝過台南地下道　她追到公墓看清楚嚇壞高燒好幾天

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

更多

最夯影音

更多
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面