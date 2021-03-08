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錄到撞鬼瞬間！女娃直盯漆黑角落　下秒「淒厲尖叫」爆哭狂奔

記者張寧倢／編譯

國外YouTube上一段突破百萬人次觀看的影片，疑似記錄到令人毛骨悚然的「撞鬼時刻」，2名小女孩正在吃飯，其中面對廚房的女孩莫名被嚇哭，坐在反方向的女孩先是放聲嘲笑，但當她自己轉過身去，默默盯著漆黑的廚房角落數秒後，竟突然發出淒厲的尖叫聲，瞬間拔腿狂奔而逃。

▲▼國外2名小女孩疑似看見不明物體，嚇得拔腿狂奔。（圖／翻攝自YouTube／Angel Ruiz）

▲當其中一名小女孩疑似因為靈異現象，嚇得大哭之際，另一人仍開心地吃著飯。（圖／翻攝自YouTube／Angel Ruiz）

根據《太陽報》7日報導，YouTube上一部以「女孩們見鬼而逃」（Girls see ghost and run）為題的影片，目前已經突破120萬次點閱。其中2名小女孩原本在兒童餐桌上吃飯，突然間面對廚房的女孩開始不安張望，發出害怕的聲音指稱，「它嚇壞我了。」坐在她對面的一名女孩卻不以為意地說，「沒事的」。

▲▼國外2名小女孩疑似看見不明物體，嚇得拔腿狂奔。（圖／翻攝自YouTube／Angel Ruiz）

▲▼第二位小女孩似乎也看見了靈異物體，嚇得拔腿狂奔。（圖／翻攝自YouTube／Angel Ruiz）

▲▼國外2名小女孩疑似看見不明物體，嚇得拔腿狂奔。（圖／翻攝自YouTube／Angel Ruiz）

一名母親正拿著相機錄影，但鏡頭並沒有捕捉到任何令人害怕的東西，於是她便安撫女兒稱，「那只是因為剛剛關燈了」。但她仍然持續觀察廚房角落。背對廚房的女孩開始放聲嘲笑，還發出聲音想嚇唬她的朋友，但沒想到疑似撞鬼的女孩越來越不舒服，當被媽媽問到她在害怕什麼，女孩更明確指向廚房，接著便哭著跑到媽媽身邊。

當母親持續安慰女兒之際，背對廚房的女孩還在餐桌前不斷大聲笑著。只是沒想到下一秒，當她自己轉過身去，默默盯著廚房幾秒之後，女孩突然發出一聲「淒厲慘叫」，瞬間推開塑膠桌子拔腿狂奔，與另外兩人抱在一起。然而，當鏡頭再度拍向廚房角落，仍是一片黑暗且空無一人，女孩的母親也不知道究竟是什麼讓2個小女娃如此害怕。

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