布袋戲迷必收！限量聯名霹靂防疫包　素還真口罩、亂世狂刀消毒液

▲美德醫療與霹靂布袋戲聯名推出限量「霹靂防疫包」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

美德醫療與霹靂布袋戲聯名推出「霹靂防疫包」，其中包括「素還真口罩」、「亂世狂刀消毒液」等，首波限量2款各1萬組，將於3月中旬正式上市。另外7-ELEVEN又有最新萌系口罩了，這次推出2款三麗鷗以及2款LINE FRIENDS口罩，全家則是推出全新2款航海王口罩，各限量25萬份。

▲此次聯名「霹靂防疫包」以兩位霹靂經典人氣角色素還真、亂世狂刀延伸設計。（圖／業者提供）

此次聯名「霹靂防疫包」以兩位霹靂經典人氣角色素還真、亂世狂刀延伸設計，外層夾鏈袋正面分別印上素還真和亂世狂刀的肖像，思想流派的代表符號及代表色；背面則印有角色各自的代表詩詞。

▲素還真款。（圖／業者提供）

防疫包裡頭共4件「防疫法寶」，包括抗病毒噴霧、抗病毒防護布口罩、抗病毒週拋型口罩、日拋型口罩。其中「週拋型口罩」及「日拋型口罩」，採三層不織布結構，中間層為熔噴不織布，能有效降低病毒傳播。

▲亂世狂刀款。（圖／業者提供）

▲「抗病毒防護布口罩」植入新型奈米複合材質。（圖／業者提供）

而「抗病毒防護布口罩」植入新型奈米複合材質，有效抑制病毒與細菌滋生，重複洗滌10次仍能有效降低病毒傳播。「抗病毒噴霧」含超奈米科技，能降低SARS冠狀病毒、腸病毒、大腸桿菌等附著，方便隨身攜帶，隨時消毒購票螢幕、握把和時常接觸的表面，避免沾染病毒。

▲美德醫療X霹靂布袋戲聯名「霹靂防疫包」首批限量素還真與亂世狂刀各1萬組。（圖／業者提供）

美德醫療X霹靂布袋戲聯名「霹靂防疫包」首批限量素還真與亂世狂刀各1萬組，將於3月中旬於PCHOME、MOMO、恩斯特 M.STORE等實體與線上通路同步販售，售價899元，實際售價將依各通路銷售為主。

▲7-ELEVEN 推出三麗鷗、LINE FRIENDS櫻花口罩。（圖／7-11提供）

另7-ELEVEN 這次推出的口罩分為實體門市以及OPEN POINT APP販售，實體門市自3/8起能買到「三麗鷗萬花筒口罩」，顏色繽紛搭配蒂芬妮綠耳繩戴起來超顯眼，還有另一款「LINE FRIENDS運動會口罩」，熊大和兔兔換上運動裝打棒球和網球，粉絲一定要收。

OPEN POINT APP自3/10上午11點起能買到「LINE FRIENDS櫻花口罩」，熊大、兔兔和莎莉置身櫻花林中，看起來超夢幻，3/17早上11點起登場的則是「三麗鷗櫻花口罩」，除了Hello Kitty、雙子星和布丁狗之外，還能看到酷企鵝和大眼蛙的蹤影。

▲3/8起7-11門市開賣三麗鷗萬花筒和LINE FRIENDS運動會口罩。（圖／業者提供）

全家則是推出全新「航海王」口罩，有超萌粉色喬巴款及黑色LOGO款2種選擇，其中粉色口罩印上了可愛的喬巴肖像，搭配深淺不一的櫻花，應景又療癒，而另一LOGO款是選用黑色口罩與滿滿圖像結合，神秘又酷炫，這2款口罩各限量25萬份，無提供個別販售，即日起至3/23於門市購買指定商品滿額加購，售完為止。

▲全家推航海王口罩。（圖／全家提供）

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