　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高空彩色口罩好潮！「美德醫療」跨年防疫玩創意　點燈秀成為國際焦點

高空彩色口罩好潮！「美德醫療」跨年防疫玩創意　點燈秀成為國際焦點（圖／美德醫療） 

▲美德醫療攜手台北101，彩色口罩點亮2021希望之光。（圖／美德醫療提供，下同）

生活中心／綜合報導

2020年新冠疫情肆虐全球，許多國家近期疫情再次升溫，紛紛取消跨年活動，甚至封城；反觀台灣人們還可以相聚一起陪伴彼此迎向新年，非常幸福。每年欣賞台北101夜間的璀璨壯觀美景更是許多民眾的首選。為響應政府防疫規定，今年除了有精采絕倫的360度輪狀煙火外，全球領先的個人防護裝備(PPE)和醫療院所後勤服務提供者「美德醫療」特別於12月30日及12月31日晚間，於台北101大樓北面59和60樓進行點燈，透過彩色口罩圖形以及「跨年戴口罩，防疫無死角」、「讓每個工作者，安全回家」等貼心防疫標語，呼籲民眾務必配合政府規定，配戴口罩參與任何跨年活動，保護自己也守護他人的健康，在喜迎新年的同時，別讓自己成為防疫漏洞。

高空彩色口罩好潮！「美德醫療」跨年防疫玩創意　點燈秀成為國際焦點（圖／美德醫療）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美德醫療呼籲全民參與跨年活動配戴口罩，防疫人人有責。

台灣防疫成績受各國肯定，歸功於政府和全民團結一心防疫，而持續供應數量充足且品質優良的防疫產品之民間企業，更是防疫抗戰中的最大功臣，其中「美德醫療」在疫情最嚴峻期間，引進台灣製造大廠生產之口罩機台，將產能提升至每月7,000萬片，第一時間提供台灣充沛的口罩供給、穩定人心。不僅在台灣，美德更捐贈數百萬片口罩及百萬套的隔離衣、防護衣、頭套及鞋套等防疫設備給美國、日本、義大利、德國、法國、菲律賓及柬埔寨等國家，與全球攜手對抗疫情，致力成為守護全民健康堅強的後勤部隊。

1989年創立於台灣的美德醫療集團，主要生產隔離衣、防護衣、口罩及專業工作服等，是除中國之外全球最大的個人防護裝備（PPE）製造商，產品出口至全球30多個國家，服務對象的醫療院所包括臺大醫院、三軍總醫院、菲律賓指標性醫院等56家。過去17年，更是台灣及新加坡政府防護產品的主要戰備庫存供應商。2003年SARS風暴期間，美德醫療捐出數十萬片口罩予防疫第一線的醫療院所和機關學校，自2009年起更成為台灣疾管局手術口罩戰備庫存的唯一供應商。時至2020年，年初幾次的黑心口罩之亂讓全民因而開始重視口罩等醫療防護用品的品質，「美德醫療」也正因為擁有安全優質的產品及企業良好信譽，在此次新冠肺炎疫情中才得以深受政府和民間信賴。

在2020艱困的一年，除了災難帶來的磨練，也從疫情中獲得人性溫暖的力量，不少企業領頭回饋社會，其中美德醫療長期以來持續善盡企業社會責任，2020年也在台灣舉辦多場大型研討會，向醫護人員宣導感染控制的重要性，以及個人防護裝備的適當使用，讓白衣天使助人前先保護自己。針對寒假過後的開學季，亦特別進口了50萬片兒童口罩，提供台灣社福團體及學校使用。近期，除了對於有需求的政府機關進行多次捐贈外，美德醫療更攜手12家公益團體，正式啟動「距離美學。心生活」公益計畫，預計捐贈百萬片口罩守護弱勢，將安全防護傳遞至全台各個角落，用愛落實防疫心生活。

目前全球疫情仍舊嚴峻，美德醫療為了因應因疫情持續升溫而帶動個人防護裝備(PPE)需求的遽增，從而產生許多新的變革。今年三月份更首次推出自有品牌「CoverU」，專門銷售個人防護裝備，不斷持續開發、改良，致力於提供更多安全且舒適有型的個人防護裝備；此外也新增了「美德全球罩送」的服務，以快速且實惠的網購方式提供進階的便利服務，民眾可寄送各類防疫商品給全球各地親友，無論數量多寡，美德醫療將會以最快的速度、最低的運費送交全球各地的收件人，讓防疫產品的取得更加便利。

2021年，美德將憑藉30多年防護裝備製造及全球行銷經驗，長期擔任台灣、新加坡兩國政府戰備庫存供應商的資歷、供貨便捷的歐亞美三洲倉儲物流中心、跨國分佈的生產基地，以這四大優勢，強化與全球政府機構、企業暨個人合作，提供個人防護裝備(PPE)庫存的全方位解決方案。

高空彩色口罩好潮！「美德醫療」跨年防疫玩創意　點燈秀成為國際焦點（圖／美德醫療）

新的一年，美德醫療將持續站在防護第一線，透過自身醫療專業經驗，不斷前進與努力，提供便利、安全、專業的防疫產品與服務，與全球民眾攜手防疫，為漫長疫情點燃希望之光。

ET快訊
跨年之亂！高雄檢疫男消失4hrs...台南1搭客運1唱KTV
快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」！支支吾吾還傻笑：就變成這樣了
快訊／20歲男大生命喪中橫公路！休旅車狂叭難阻逆撞　元旦慘變
台灣輸出「復陽」首例！案552核酸弱陽性　羅一鈞：Ct值介於
看完五月天演唱會「發燒39度」！　粉絲害怕急求救：要打192

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美德醫療美國廠投產！月產能600萬片口罩　明年聚焦PPE常備庫存服務

60年代明星花露水廣告長這樣！老照片曝光「外賓禮車」竟是三輪車

帶2孩「現場看101煙火」被拒！老公狂生悶氣　她傻眼：小的才滿周歲

台灣輸出「復陽」首例！案552核酸弱陽性　羅一鈞：Ct值介於37~40

2021南投竹山紫南宮「葫蘆錢母套幣」　命理師楊登嵙：招財化煞

高空彩色口罩好潮！「美德醫療」跨年防疫玩創意　點燈秀成為國際焦點

日暢銷作家打造「最平凡主角」！人生「毫無目標」才能享受生活

秒滅桃園長庚醫院違停客！公車站QR-CODE立功　市府：擴大設置

一出生就自帶「鐵支」！　竹科工程師爸爸喜迎超幸運元旦寶寶

國內近期有英國旅遊史有124人！　已採111人「檢驗結果曝光」

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

60年代明星花露水廣告長這樣！老照片曝光「外賓禮車」竟是三輪車

帶2孩「現場看101煙火」被拒！老公狂生悶氣　她傻眼：小的才滿周歲

台灣輸出「復陽」首例！案552核酸弱陽性　羅一鈞：Ct值介於37~40

2021南投竹山紫南宮「葫蘆錢母套幣」　命理師楊登嵙：招財化煞

高空彩色口罩好潮！「美德醫療」跨年防疫玩創意　點燈秀成為國際焦點

日暢銷作家打造「最平凡主角」！人生「毫無目標」才能享受生活

秒滅桃園長庚醫院違停客！公車站QR-CODE立功　市府：擴大設置

一出生就自帶「鐵支」！　竹科工程師爸爸喜迎超幸運元旦寶寶

國內近期有英國旅遊史有124人！　已採111人「檢驗結果曝光」

桃園5人確定違規！　羅一鈞拒說「天網抓人」原理：台灣人太聰明

「久久約也無妨、秒懂重點」　新的一年來場摯友大體檢

黃薇渟主動親上胡宇威！　「正宮」盯場氣瘋：我邊緣人

北市跨年冷清僅來3.8萬人　柯文哲宣布照辦聲量狂飆奪第一

36歲媽媽網紅「懷第5胎突身亡」！　4個月寶寶胎死腹中…死因成謎

年薪百萬「買不起北市房」！女友喊分手　網一看學歷驚：怎麼可能

解放軍駐港部隊「模擬反恐」　維多利亞港作戰震撼全港

陸稱新冠疫苗「為全民免費提供」　陸媒估算：要花2.4兆元！

i Rent失控變保齡球！狂刷一整排撞毀11車　肇事駕駛嚇傻：恍神

阿妹返鄉演唱會吸4萬人！3口罩男砸毀汽車玻璃　車主怒：非本地人

60年代明星花露水廣告長這樣！老照片曝光「外賓禮車」竟是三輪車

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

生活熱門新聞

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

年輕媽獨自帶兒買內衣遭拒　對話重現媽媽們全怒

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

0觀眾奇景「祖宗早就有」　醫讚：超前部署

台北台東跨年最成功？網嘆「少1原因尬慘了」

信義區千人坐馬路看101煙火　半數未戴口罩

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

台北101煙火點亮2021　ETtoday祝新年快樂

更多熱門

相關新聞

「一插鑰匙慘斷」他門口跨年！內行2招神解

「一插鑰匙慘斷」他門口跨年！內行2招神解

不少人都祈禱2021年能擺脫厄運，然而有一名男苦主抱怨，昨晚（12月31日）悲慘困在家門外，原來是鑰匙突然斷裂，卡在鎖心裡，更傻眼的是，距離跨年就剩2小時，他眼神死直呼，「去你的2020，還是不放過我欸...」引發萬人朝聖調侃，「連休三天之後，鎖匠才報到！」

霸王寒流狂襲58hrs　全台50人撐不過跨年亡

霸王寒流狂襲58hrs　全台50人撐不過跨年亡

阿妹跨年後　台東縣府出動「洗街車」

阿妹跨年後　台東縣府出動「洗街車」

花蓮跨年嗨翻！任賢齊＋萬芳　歌迷嘶喊尖叫

花蓮跨年嗨翻！任賢齊＋萬芳　歌迷嘶喊尖叫

30自主管理者闖台北跨年　侯友宜：若有新北市民依法重罰

30自主管理者闖台北跨年　侯友宜：若有新北市民依法重罰

關鍵字：

美德醫療跨年台北101點燈新冠肺疫　

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

快訊／玄彬認愛孫藝真！

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

更多

最夯影音

更多
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面