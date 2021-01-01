高空彩色口罩好潮！「美德醫療」跨年防疫玩創意　點燈秀成為國際焦點

▲美德醫療攜手台北101，彩色口罩點亮2021希望之光。（圖／美德醫療提供，下同）

生活中心／綜合報導



2020年新冠疫情肆虐全球，許多國家近期疫情再次升溫，紛紛取消跨年活動，甚至封城；反觀台灣人們還可以相聚一起陪伴彼此迎向新年，非常幸福。每年欣賞台北101夜間的璀璨壯觀美景更是許多民眾的首選。為響應政府防疫規定，今年除了有精采絕倫的360度輪狀煙火外，全球領先的個人防護裝備(PPE)和醫療院所後勤服務提供者「美德醫療」特別於12月30日及12月31日晚間，於台北101大樓北面59和60樓進行點燈，透過彩色口罩圖形以及「跨年戴口罩，防疫無死角」、「讓每個工作者，安全回家」等貼心防疫標語，呼籲民眾務必配合政府規定，配戴口罩參與任何跨年活動，保護自己也守護他人的健康，在喜迎新年的同時，別讓自己成為防疫漏洞。

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▲美德醫療呼籲全民參與跨年活動配戴口罩，防疫人人有責。



台灣防疫成績受各國肯定，歸功於政府和全民團結一心防疫，而持續供應數量充足且品質優良的防疫產品之民間企業，更是防疫抗戰中的最大功臣，其中「美德醫療」在疫情最嚴峻期間，引進台灣製造大廠生產之口罩機台，將產能提升至每月7,000萬片，第一時間提供台灣充沛的口罩供給、穩定人心。不僅在台灣，美德更捐贈數百萬片口罩及百萬套的隔離衣、防護衣、頭套及鞋套等防疫設備給美國、日本、義大利、德國、法國、菲律賓及柬埔寨等國家，與全球攜手對抗疫情，致力成為守護全民健康堅強的後勤部隊。

1989年創立於台灣的美德醫療集團，主要生產隔離衣、防護衣、口罩及專業工作服等，是除中國之外全球最大的個人防護裝備（PPE）製造商，產品出口至全球30多個國家，服務對象的醫療院所包括臺大醫院、三軍總醫院、菲律賓指標性醫院等56家。過去17年，更是台灣及新加坡政府防護產品的主要戰備庫存供應商。2003年SARS風暴期間，美德醫療捐出數十萬片口罩予防疫第一線的醫療院所和機關學校，自2009年起更成為台灣疾管局手術口罩戰備庫存的唯一供應商。時至2020年，年初幾次的黑心口罩之亂讓全民因而開始重視口罩等醫療防護用品的品質，「美德醫療」也正因為擁有安全優質的產品及企業良好信譽，在此次新冠肺炎疫情中才得以深受政府和民間信賴。

在2020艱困的一年，除了災難帶來的磨練，也從疫情中獲得人性溫暖的力量，不少企業領頭回饋社會，其中美德醫療長期以來持續善盡企業社會責任，2020年也在台灣舉辦多場大型研討會，向醫護人員宣導感染控制的重要性，以及個人防護裝備的適當使用，讓白衣天使助人前先保護自己。針對寒假過後的開學季，亦特別進口了50萬片兒童口罩，提供台灣社福團體及學校使用。近期，除了對於有需求的政府機關進行多次捐贈外，美德醫療更攜手12家公益團體，正式啟動「距離美學。心生活」公益計畫，預計捐贈百萬片口罩守護弱勢，將安全防護傳遞至全台各個角落，用愛落實防疫心生活。

目前全球疫情仍舊嚴峻，美德醫療為了因應因疫情持續升溫而帶動個人防護裝備(PPE)需求的遽增，從而產生許多新的變革。今年三月份更首次推出自有品牌「CoverU」，專門銷售個人防護裝備，不斷持續開發、改良，致力於提供更多安全且舒適有型的個人防護裝備；此外也新增了「美德全球罩送」的服務，以快速且實惠的網購方式提供進階的便利服務，民眾可寄送各類防疫商品給全球各地親友，無論數量多寡，美德醫療將會以最快的速度、最低的運費送交全球各地的收件人，讓防疫產品的取得更加便利。

2021年，美德將憑藉30多年防護裝備製造及全球行銷經驗，長期擔任台灣、新加坡兩國政府戰備庫存供應商的資歷、供貨便捷的歐亞美三洲倉儲物流中心、跨國分佈的生產基地，以這四大優勢，強化與全球政府機構、企業暨個人合作，提供個人防護裝備(PPE)庫存的全方位解決方案。





新的一年，美德醫療將持續站在防護第一線，透過自身醫療專業經驗，不斷前進與努力，提供便利、安全、專業的防疫產品與服務，與全球民眾攜手防疫，為漫長疫情點燃希望之光。