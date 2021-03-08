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落網經過曝！高雄男車廂藏「童軍繩」疑畏罪…警：沒勇氣舉槍自盡

記者許宥孺、陳韻如／高雄報導

高雄大樹7日晚間發生槍擊案件！一名63歲方姓男子為討回簡姓前妻名下房產，竟持槍連轟10多槍，造成簡女2名友人不幸中彈身亡。方嫌逞凶後逃逸，警方經過徹夜追緝，終在8日上午將人逮捕到案，並在方嫌車廂內起獲一把槍械、彈匣以及9顆子彈，外加一條童軍繩。警方初步研判，方嫌疑似想畏罪自殺，但沒有勇氣舉槍自盡，才買來童軍繩想輕生，但目前全案仍在積極偵辦當中。

▲▼高雄槍擊案，犯嫌逮捕到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄槍擊案，犯嫌逮捕到案，警方在車廂內起獲槍枝以及童軍繩。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方還原逮捕經過表示，方嫌逞凶後隨即騎機車逃逸，於是根據車牌進行追緝，並透過方嫌可能的行經路線調閱監視器，縮小範圍後，於8日上午在台88橋下發現方嫌機車，而方嫌就躺在一旁，於是立刻上前盤查逮捕，讓方嫌毫無反擊機會。

▲▼高雄槍擊案，犯嫌逮捕到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方透露，方嫌落網後因整夜沒睡，神情有些恍惚，被警方查獲時情緒激動，但多少有些悔意。警方事後在方嫌機車車廂內起獲一把槍械、彈匣以及9顆子彈，外加一條童軍繩，初步研判，方嫌疑似想畏罪自殺，但因沒勇氣舉槍自盡，才買了童軍繩。

警方初步調查，方嫌原本就與前妻因為感情因素以及房子產權問題有所爭執，而7日又再度因此發生衝突，才會釀下殺機。據悉，方嫌疑共擊發10槍，現場遺留下8顆彈殼以及2顆子彈，其中其前妻的吳姓友人身中5槍、劉姓友人身中3槍，2人皆傷重不治，目前全案正積極偵辦當中，詳細案情也有待釐清。

▲▼高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻　2人無生命跡象。現場畫面。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼警方調查，方嫌疑共擊發10槍，現場遺留下8顆彈殼以及2顆子彈。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻　2人無生命跡象。現場畫面。（圖／記者吳世龍攝）

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