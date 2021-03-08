幫小二女兒辦預付卡！她一看「078487」傻眼了...內行反讚：快賣

▲「078487」這組號碼讓有些人覺得不太好聽。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人考慮到孩子使用手機的機會並不大，因此不會綁定月租方案，只會買預付卡。一名媽媽日前幫女兒辦預付卡時，門市人員就告訴她「不能挑號碼」，怎料她回家拆開後，竟發現手機後6碼有著不太好聽的諧音，讓她覺得自己根本被整了。貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，她週六（6日）去電信門市幫小二女兒辦預付卡時，服務人員一直勸她辦199元的月租方案，並告訴她「預付卡不能挑號碼」。

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媽媽心想，她以前買預付卡時，明明都會有好幾組號碼可以選，不過既然對方說不能，「我也想說無所謂」，就直接等對方拿卡片給她。結果，她才一拿回家，就被家人狂念，因為手機號碼後6個數字是「078487」，實在不太好聽。

▲媽媽覺得自己被整了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

媽媽事後就無奈表示，她打給客服詢問後，對方表明不能更換號碼，只能等效期到，讓她覺得「有種被整的感覺」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「預付卡的號碼大部分是不好聽或不順或有諧音的」、「預付卡可以選號碼的，前陣子才幫兒子辦而已」、「預付卡停掉重辦就可以了」、「下次可以直接轉頭不辦了」。不過也有些人安慰媽媽說，「這號碼不錯啊，蠻好記的」、「號碼可以賣錢欸！你這個應該是黃金號碼喔」、「我覺得不錯欸」、「這號碼很好，容易記」。