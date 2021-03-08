草莓一籃「只要80元」便宜到想笑！網曝原因大推：愛吃的要趁今年

▲這樣一籃80元，便宜到讓原PO驚呆。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

甜甜酸酸的草莓讓很多人難以抗拒，而且跟一般常見水果比起來，價格稍微高了一點，但若是聽到「一大籃只要80元」，一定讓人超心動。就有一位男網友發文，說他去買草莓，問老闆多少錢的時候，對方回「80元」。原本還以為是「一斤80元」，結果老闆卻說「一籃80元」，讓他驚呆「現在草莓有便宜成這樣嗎？」

「剛剛去買草莓……」一位男網友日前在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，只見店家用深綠色的大菜籃裝草莓，雖然沒有滿滿一整籃，但至少也鋪滿了一層多，量看起來不少。原PO就說，他問老闆草莓要多少錢，對方回「80元」，他接著反問「是稱斤嗎？」沒想到老闆指著綠色籃子說「就這一籃80元」，讓原PO呆了「現在草莓有便宜成這樣嗎=_=」。

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貼文一出，吸引4千多人按讚，就有人認為今年草莓真的很不錯，「今年草莓確實比去年便宜許多」、「現在草莓真的很便宜，年後價格掉很多」、「今年天氣棒，草莓很便宜又大顆產量多」、「天氣開始轉熱，這個時候草莓會很便宜」、「因為今年沒風沒雨，蔬菜水果都豐收才這麼便宜」、「今年的草莓是真的便宜，愛吃的要趁今年。」

也有網友分析這麼便宜的原因，可能跟產季有關，「產季要過了，這也放不久，這種尺寸都便宜，批發市場一堆」、「尾季的草莓其實不甜了，所以很便宜賣。」看到有人提醒「感覺很多都發霉了，要小心。」原PO事後也回覆留言，說他買到的可以吃、不會很酸，也沒有看到爛掉的果子，大讚今年草莓，「今年草莓真是便宜到想笑。」