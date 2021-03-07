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「花椰菜超嫩吃法」曝　北部人妻：嫁來中部才知道！長知識了

蔬菜,菜花,青花菜,花椰菜（圖／記者周宸亘攝）

▲您料理花椰菜會去皮嗎？（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名人妻分享如何讓花椰菜的口感變得非常嫩，「問了我中部的朋友才知道」，讓她直呼「廚藝小白長知識了」。此文也意外引起南北大戰，原PO也連忙澄清，「我沒有針對北部人，只是剛好身邊的朋友不知道而已。」

當事人6日在「爆廢公社二館」臉書社團說，「不知道有沒有人跟我一樣，不知道花椰菜原來可以去皮欸，身為北部人的我嫁到中部來，才知道原來中部人吃花椰菜，會把菜梗外面的粗皮去掉，只吃裡面比較嫩的地方。」

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「問了我中部的朋友才知道，他們一直以來花椰菜都去皮。」原PO表示，「問了北部朋友，他們反問我為什麼要去皮？有差別嗎？」她直呼有差，吃起來變成非常嫩，小屁孩非常愛吃，公公連地瓜葉的梗都去皮，只留中間的嫩芯，「廚藝小白長知識了。」

▼原PO分享花椰菜去皮會變嫩。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

花椰菜,青花菜,綠花椰。（圖／Pixabay）

不過，許多北部網友留言，「去皮+1，但是我是北部人」、「我家也有除梗皮的習慣，吃起來嫩嫩的，我北部人」、「台北人去皮＋1」；也有南部人說，「南部也去掉比較粗的皮啊」、「高雄人表示都要去皮」、「我屏東..一直都有去皮耶。」

原PO事後回應網友，「沒有分南北，只是我以前住北部，然後身邊朋友可能都沒有人教煮菜，所以一直以為不用去皮，是嫁過來台中，老人家教我，我才知道。」

原PO解釋，再來因為以前都吃外食，基本上也不知道花椰菜的清洗步驟，所以才會犯傻，無意針對任何人，希望大家看看當笑話一則就好。

▼花椰菜常是桌上佳餚。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

▲花椰菜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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