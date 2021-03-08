拜登政府高層訪美墨邊境　共和黨參議員批：2022年移民問題更嚴重

▲美墨邊境圍牆。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

拜登政府上任後的主要工作之一，便是逆轉川普時期的美墨邊境築牆政策。國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）6日偕多名官員到訪美墨邊境，檢視邊境巡警的設施和難民收容所的現況，以回報拜登。

根據路透社報導，白宮上周指出拜登要求政府高階官員到美墨邊境，查看中南美洲移民大隊中無父母陪伴的未成年人湧入邊境的情況，當時白宮拒絕透露詳細出訪時間，理由是基於維安和隱私問題。

時隔一周，白周在美東時間周日（7日）在一項聲明中表示，馬約卡斯和其他白宮官員，包括拜登國內政策首席顧問萊斯（Susan Rice），一同訪視邊境巡警辦公室和難民收容所設施。

文中指出官員們就邊境無父母陪伴的未成年人湧入的問題，討論需要擴大多少收容所的容量，同時也針對在處理難民問題的效率、收容空間以及安置這些未成年人的改善進行討論，「官員們也討論到確保移民得到人道公平對待的一些措施，以及在疫情期間收容所周遭社區的健康衛生情況。」

即便川普政府任內因美墨邊境圍牆及對難民的不人道對待，飽受媒體及民間團體的批評，但至今支持政府政策的大有人在；而拜登的難民政策也遭受共和黨派人士責難，理由是其不顧難民大舉入美後所會造成的各種社會問題。

2022年期中選舉的一大重點將會聚焦在美墨邊境問題，川普可能會利用這項議題重新凝聚支持者，並為自己或共和黨人打下再戰2024的基礎。

白宮發布聲明當天，共和黨參議員葛拉罕（Lindsey Graham）接受《福斯新聞》節目專訪，他已經開始動作，「在我講話的同時，美墨邊境正被瓦解。2022年的移民問題將會比2016年時來得還要嚴重。」