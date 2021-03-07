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靈魂意外和殺人魔互相交換！綾瀨遙《天國與地獄》變臉諜對諜

綾瀨遙（右）和高橋一生在《天國與地獄》靈魂互換，讓凶殺案調查遇上阻礙。（翻攝自TBS）

圖文／鏡週刊

當刑警與殺人魔互換時，立場也會反轉嗎？綾瀨遙與高橋一生《天國與地獄》靈魂互換，綾瀨遙不再是冒失天然呆的女孩，變態殺人魔靈魂上身，一個眼神就令人雞皮疙瘩；高橋一生入女子魂，不注意還以為眼前的是綾瀨遙，眼神中帶著憐愛感，兩位戲齡相加超過50年的演員同台飆戲，追起來格外過癮。

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綾瀨遙在《天國與地獄》飾演一名正義感十足的刑警彩子，在一群男人間總是被忽視的她，一心想要破案立大功。她好不容易查到一起謀殺案嫌疑犯可能是新創公司社長日高（高橋一生飾），想一展身手的她卻意外地在和日高摔下階梯後靈魂互換，調查就此受阻。彩子想盡辦法趁此機會蒐證，並同時尋找換回自己身體的方法，發現了日高的秘密。

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新垣結衣（右）和館廣在《父女變變變》飾演父女，因故靈魂互換只能以對方的身分過活。（翻攝自TBS）

過去也有不少以靈魂互換題材的日劇，其中較受到矚目的如2007年館廣和新垣結衣在《父女變變變》父女互換；2015年遠藤憲一在《人民之王》飾演首相，與魯蛇兒子菅田將暉意外交換靈魂，都受到觀眾好評。

不過相較《父女變變變》《人民之王》都是改編作品且多喜劇題材，《天國與地獄》是挑戰原創懸疑故事，由編劇森下佳子執筆。作品不受題材限制的她，曾寫下《仁醫》《在世界的中心呼喊愛情》《繼母與女兒的藍調》等高收視日劇，這回玩靈魂互換哏，參考了日本鹿兒島的奄美大島「月亮與太陽的傳說」，該傳說也是彩子與日高靈魂互換的重要線索。

「月亮與太陽的傳說」被記載於《喜界島昔話集》中，描述在太陽與月亮尚未決定自己擔任的角色前，它們說好睡覺時，夏伽那羅花若在其中一方的肚子上開花，那一方就得當白天的太陽，結果花在月亮的肚子上開花，但太陽偷偷把花移植到自己的肚子上，就這樣太陽拿走了在白天照亮天空的角色，但事實上現在所看到白天出現的太陽其實應該是晚上的月亮，晚上的月亮則應該是白天的太陽。

綾瀨遙飾演一名正義感十足的女刑警，但在以男人為中心的環境中遲遲未能獲得重用。（翻攝自TBS）

《天國與地獄》一開始就說明了日高是謀殺案的最大嫌疑犯，彩子趁靈魂互換時想藉由日高的身體蒐集更多證據，以便靈魂換回來時，可以直接將他逮捕。但日高也不是省油的燈，他用彩子的身體作為威脅，若彩子輕舉妄動，他就會以彩子的模樣幹壞事，成了彩子最大的懸念。

《天國與地獄》較複雜的是，這不單單只是靈魂互換後，用對方的模樣過活嘻嘻哈哈就結束的故事，還牽扯到了犯罪問題。到底日高是不是連續凶殺案的真兇？看起來完美的日高為什麼要殺人？他是否有什麼不為人知的秘密？到底太陽與月亮傳說與靈魂互換有什麼關聯？森下在經常僅止於喜劇的靈魂互換題材上，加上「懸疑」加以調味，讓人看得津津有味。

當然不僅僅是故事，兩位演員綾瀨遙和高橋一生也是這齣戲的必要存在條件。靈魂互換的故事，演到讓人看到另一人的模樣，才是其中精髓，綾瀨和高橋兩人就證實了這點。

高橋一生飾演的日高，是新創公司老闆，也是兇殺案的頭號嫌疑人犯。（翻攝自TBS）

被譽為是「大器晚成」型演員的高橋一生，現年40歲的他入行超過30年，殺人魔日高或是彩子靈魂上身的日高，這樣的轉換對他來說似乎一點也不構成威脅。一個動作一個口氣，就能讓人掌握狀況，變態起來令人毛骨悚然，傲嬌起來竟有種惹人憐愛的魅力，絕對是《天國與地獄》的一大看點。

《天國與地獄》中高橋一生與綾瀨遙靈魂互換，動作也變得較為女性化。（翻攝自TBS）

綾瀨遙飾演的彩子與她過去接演的角色性格頗為相似，極富正義感但有些天然呆，但日高魂上身的彩子就不一樣了，大膽狂妄個性較為沉穩，為達成目標不擇手段，顛覆綾瀨遙過往在螢光幕前給人的形象。

劇中高橋一生和綾瀨遙靈魂互換，但高橋一生竟一度被綾瀨遙的美貌給吸引。（翻攝自TBS）

《天國與地獄》也衍生出了「類BL」的劇情展開。日高靈魂進入彩子的身體後，變得熱愛打扮，竟讓在日高身體中的彩子瞬間心動；日高也利用彩子肉體誘惑彩子同居人陸，其後得知真相的陸，又和住在日高身體中的彩子有不少甜蜜互動，靈魂與肉體錯亂的男男戀也意外成為焦點。

《天國與地獄》可至以下平台收看：


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