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陸前兩月出口年增51%　「淡季不淡」有三大原因

▲▼ 上海,貨櫃,貿易。（圖／路透）

▲上海貨櫃碼頭。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海關總署7日公布，今年前兩個月進出口總值為5.44兆元，較去年同期增長32.2%，其中出口3.06兆元，增長50.1%；進口2.38兆元，增長14.5%。

海關總署指出，前兩個月外貿進出口增幅明顯，呈現「淡季不淡」現象，延續了去年6月份以來進出口由負轉正、持續向好的態勢，主要有三方面原因。

一是歐美等主要經濟體生產、消費景氣度回升，外需增加帶動出口增長。今年以來，歐美經濟尤其是製造業景氣度明顯回升，美歐製造業PMI指數維持高位。同時受益於財政刺激計劃，歐美等主要經濟體消費復甦，對產品需求增加。前2個月，大陸對歐美日出口增長59.2%，高於出口整體增幅。

此外，今年春節假期多數製造業從業人員選擇了「就地過年」，廣東浙江等外貿大省不少企業春節期間都維持了生產，以往過完年才能交付的訂單現在都正常交付了。

二是國內經濟持續穩定恢復，拉動進口快速增長。今年1、2月份，大陸經濟總體延續擴張態勢，製造業PMI指數已連續12個月位於榮枯線上，多數行業生產指數和新訂單指數高於臨界點。年後進入產銷旺季，市場需求有望進一步回升，企業對未來預期更加樂觀。調研顯示，部分企業提前備貨，主要進口集成電路、能源資源性產品，如集成電路、鐵礦砂、原油進口量分別增長36%、2.8%、4.1%。

三是受新冠疫情影響，去年前2個月進出口同比下降9.7%，基數較低也是今年增幅較大的原因之一。但即使與正常年份相比，比如2018、2019年同期，進出口增速也有20%左右。

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