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「水果」新南向績效挨批　陳吉仲拿數字說話：生鮮蔬果出口57億元

▲▼ 農委會主委陳吉仲 。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲 。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸停止進口台灣鳳梨，導致農民收入受影響，國民黨批民進黨政府「新南向根本是騙人的大內宣」。對此，農委會主委陳吉仲今（2日）表示，台灣農產品外銷金額逐年增加，108年外銷量值達到229萬公噸、新台幣1,726億元，創歷史新高，其中，外銷到新南向國家更是逐年成長。

國民黨前主席朱立倫用數據指出，民進黨聲稱要分散市場要走新南向，但事實是，2020年台灣鳳梨約10%外銷到大陸，出口量是新南向國家的100倍。

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▲▼ 我國蔬果外銷是新南向國家狀況 。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）

▲我國蔬果外銷是新南向國家狀況 。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）

農委會今日召開記者會，針對農產品國際行銷進行說明。陳吉仲表示，農委會整合政府與民間資源，鎖定市場需求篩選外銷品項，透過參與國際重要展會等行銷手法，拓展我國農產品外銷商機，近年來外銷量值逐年成長，109年雖受全球疫情影響，出口金額49.1億美元較108年衰退11.9%，但重要市場如美國、加拿大及新南向國家澳洲與新加坡仍分別成長7.5%、3.4%、1.8%與4.1%。包括生鮮水果、稻米、茶葉、養殖漁業、花卉等皆創佳績，尤其生鮮水果出口10.4萬公噸、新台幣57億元，也是歷年出口新高，而外銷到新南向國家也逐年成長，確實穩定國內重要農產品產銷與農民收益。

▲▼農委會記者會- 我國水果外銷布局全球分散市場集中風險。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）

▲農委會說明我國水果外銷布局全球分散市場集中風險。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）

陳吉仲以水果為例，台灣生鮮水果近3年每年平均外銷約9萬1千公噸，其中出口大陸占約80％。為了避免市場過於集中，農委會持續輔導業者努力經營其他市場，109年水果外銷香港、日本、韓國、美國等市場分別較108年成長68％、37％、75％、210％；在個別品項方面，鳯梨、蓮霧及柚子等出口到大陸以外市場也成長164％、77％及147％，分散市場成果逐漸展現。

陳吉仲說明，108年外銷量值達到229萬公噸、新台幣1,726億元，創下歷史新高，包括生鮮水果、稻米、茶葉、養殖漁業、花卉等皆創佳績，尤其生鮮水果出口10.4萬公噸、新台幣57億元，也是歷年出口新高，而外銷到新南向國家也逐年成長，確實穩定國內重要農產品產銷與農民收益。

農委會表示，為促進台灣農產品外銷新南向國家，該會積極輔導業者拓展新加坡、馬來西亞、澳洲等市場，105年我國農產品外銷新南向國家金額為12.4億美元，在推動新南向政策後即逐年成長，106年至109年分別為13.1億美元、14.3億美元、14.3億美元及11.7億美元，其中109年受到疫情影響略有減少，但當年仍有多項農產品外銷新南向國家顯著成長，其中鳳梨外銷較新南向政策推動前成長110倍、棗成長4.75倍、芒果成長6.95倍。


 

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