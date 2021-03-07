緬甸今萬人示威　軍警實彈鎮壓多人傷！官媒：議員涉叛國最重死刑

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸上萬名示威者今（7）再度走上街頭，北部撣邦警方持續使用催淚瓦斯及閃光彈與示威者對峙，而曼德勒省歷史悠久城市蒲甘（Bagan）則有警方朝抗議群眾開槍，發射實彈，多人受傷遭逮。此外，緬甸官媒7日報導，議員們一旦參與宣稱是合法政府的「緬甸聯邦議會委員會」，將觸犯叛國罪，未來可能面臨死刑或22年監禁。

▲▼第2大城曼德勒市7日湧現大批示威人潮。（圖／達志影像／美聯社）

綜合路透、法新社報導，緬甸各大城市7日再度可見示威者上街，曼德勒省首府曼德勒市（Mandalay）遊行人數最多，在默哀2分鐘後靜坐抗議，悼念被軍警殺害的平民。最大城仰光的警察士兵則是拆除臨時路障，使用催淚瓦斯及閃光彈驅趕示威者。

曼德勒省歷史悠久城市蒲甘（Bagan）則有警方朝抗議群眾開槍，發射實彈，多人受傷並遭逮捕。

Several people have been wounded and arrested in #Bagan, one of Myanmar’s UNESCO World Heritage Sites, as police and soldiers fired live ammunition on anti-regime protesters on Sunday morning. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/SllYKSmT9y — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) March 7, 2021

Security forces are seen violently cracking down on protesters in Yangon's Kyauktada Township on Sunday. In an earlier tweet, we identified this scene as Mandalay. We apologise for the error. pic.twitter.com/s23P39Earj — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 7, 2021

「我們願為我們的國家而死」，仰光示威者Maung sangkha坦言，如今眼前的狀況比過往政府都還要糟。另名在土瓦（Dawei）的抗議人士則說，「（軍警）奪人性命就像殺雞、殺鳥一樣，如果不反抗那我們要怎麼辦？我們必須反抗。」

依據聯合國人權辦公室統計，自從政變以來，至少有54人喪命，且實際人數可能高出更多，且有超過1700人被逮捕。軍政府現正推動當地銀行8日重新恢復運作，官媒也在6日宣布，一旦公務員選擇持續罷工將被解雇，此一政策會在8日起生效。

▲▼仰光也有反軍事政變抗議群眾，軍警持槍瞄準示威者。（圖／達志影像／美聯社）

原實質領袖翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟（NLD）表示，在軍政府6日晚間的夜襲逮捕行動中，部分黨內人士被捕，但現階段無法確認確切被抓走的人數。軍政府並未公布6日晚間夜襲行動拘捕的具體人數。

緬甸官媒7日報導，「緬甸聯邦議會委員會」（Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw）宣稱是合法選舉產生的政府，參與的議員們觸犯叛國罪，未來可能面臨死刑或22年監禁。

另據印度官員6日的說法，現已有48名緬甸人越境進入印度東北部米佐拉姆邦，「至少還有85名緬甸平民正在邊境等待進入印度。」但緬甸當局已致函印度，要求遣返本週逃到印度的8名緬甸員警。

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