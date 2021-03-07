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緬甸19歲少女疑遭開棺…「血手套」掛墓碑！軍警秘密偷屍目的曝光

▲▼緬甸19歲少女鄧家希遭開棺偷屍。（圖／路透）

▲19歲華裔少女鄧家希遭子彈擊中後腦勺身亡。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

緬甸軍方朝示威民眾開槍，整場抗議演變成血腥鎮壓，日前更造成19歲華裔少女鄧家希（Ma Kyal Sin，華語名Deng Jia Xi）遭子彈擊中後腦勺當場慘死，引發各界關注。結果當地媒體指出，軍警竟在鄧家希下葬之後，偷偷找人挖墳開棺，將她腦後的子彈取出，並對外宣稱，這枚子彈和警方所使用的不同。

▲▼緬甸19歲少女鄧家希遭開棺偷屍。（圖／路透）

▲▼鄧家希的墓地被新水泥封上，現場相當凌亂。（圖／路透）

▲▼緬甸19歲少女鄧家希遭開棺偷屍。（圖／路透）

根據《路透社》報導，緬甸國家電視台表示，警方的行動已請求鄧家希家人允許，偕同法官、醫生將她的遺體挖出，並執行手術將後腦杓的子彈取出。國家電視台指出，抗議當下警方和抗議群眾是「面對面」，但是鄧家希的槍傷是在後腦勺，且這顆子彈和警方所使用的不相同。

▲▼緬甸19歲少女鄧家希遭開棺偷屍。（圖／路透）

▲▼鄧家希的墓地被新水泥封上，現場相當凌亂。（圖／路透）

▲▼緬甸19歲少女鄧家希遭開棺偷屍。（圖／路透）

路透社則表示，目前尚未收到軍、警發言人的回應；國家電視台也只說請求家屬允許，但未清楚說明是否得到批准，路透社則同樣未連繫上家屬。

▲▼緬甸19歲少女鄧家希遭開棺偷屍。（圖／路透）

▲根據路透社拍到的照片顯示，鄧家希中彈時後腦杓是朝向軍方的。（圖／路透）

路透社表示，根據拍到的照片顯示，鄧家希中彈時後腦杓是朝向軍方的；且當地居民表示，有個團隊5日在軍警的保護下來到公墓，將鄧家希的遺體挖出，並要求周圍民眾離開，整個墓地也在6日被新水泥封住，四處都是丟棄的橡膠靴、手套和塑膠手術服。

當局此舉引發緬甸民眾強烈批評，怒控挖掘遺體是對鄧家希和其家屬更進一步的侮辱，也是為了捏造她的死因。

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