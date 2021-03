緬甸19歲少女疑遭開棺…「血手套」掛墓碑！軍警秘密偷屍目的曝光

▲19歲華裔少女鄧家希遭子彈擊中後腦勺身亡。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

緬甸軍方朝示威民眾開槍,整場抗議演變成血腥鎮壓,日前更造成19歲華裔少女鄧家希(Ma Kyal Sin,華語名Deng Jia Xi)遭子彈擊中後腦勺當場慘死,引發各界關注。結果當地媒體指出,軍警竟在鄧家希下葬之後,偷偷找人挖墳開棺,將她腦後的子彈取出,並對外宣稱,這枚子彈和警方所使用的不同。

▲▼鄧家希的墓地被新水泥封上,現場相當凌亂。(圖/路透)



根據《路透社》報導,緬甸國家電視台表示,警方的行動已請求鄧家希家人允許,偕同法官、醫生將她的遺體挖出,並執行手術將後腦杓的子彈取出。國家電視台指出,抗議當下警方和抗議群眾是「面對面」,但是鄧家希的槍傷是在後腦勺,且這顆子彈和警方所使用的不相同。

▲▼鄧家希的墓地被新水泥封上,現場相當凌亂。(圖/路透)



路透社則表示,目前尚未收到軍、警發言人的回應;國家電視台也只說請求家屬允許,但未清楚說明是否得到批准,路透社則同樣未連繫上家屬。

▲根據路透社拍到的照片顯示,鄧家希中彈時後腦杓是朝向軍方的。(圖/路透)



路透社表示,根據拍到的照片顯示,鄧家希中彈時後腦杓是朝向軍方的;且當地居民表示,有個團隊5日在軍警的保護下來到公墓,將鄧家希的遺體挖出,並要求周圍民眾離開,整個墓地也在6日被新水泥封住,四處都是丟棄的橡膠靴、手套和塑膠手術服。

當局此舉引發緬甸民眾強烈批評,怒控挖掘遺體是對鄧家希和其家屬更進一步的侮辱,也是為了捏造她的死因。

The tomb of Ma Kyal Sin was being excavated in Mandalay at 4:30 p.m. by a group of soldiers.They did not ask her parents for any permission.



VOM- News #WhatsHappeninglnMyanmar #Mar6Coup#OpCCP@RapporteurUn @UNHumanRights @UN @BBCWorld@TostevinM @UNICEF @YourAnonCentral pic.twitter.com/zByotuUX0E