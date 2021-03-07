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林飛帆：藻礁對話大門一定敞開　善盡溝通本來就政府該做的

▲▼總統蔡英文參訪銅鑼灣書店,民進黨副秘書長林飛帆受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

有關環團取消與農委會主委陳吉仲會面，民進黨副秘書長林飛帆7日下午受訪表示，對話的大門一定是敞開的，善盡溝通本來就是政府應該做的，「民進黨執政後，縮減到23公頃，使用土地是本來已開發部分，應該很多朋友在經過說明後都可以理解」。

藻礁公投連署已經突破50萬份，而農委會主委陳吉仲本來8日要與環團對話，但經內部開會討論後決議取消。對此，行政院發言人羅秉成表示，政府會透過各種方式溝通，包括由部會首長依照職責、執掌做各種形式的說明，讓民眾在抉擇前有充分資訊。

林飛帆下午受訪時也表示，政府在這方面跟民間團體、關心藻礁的朋友的對話大門一定是敞開的，有任何機會都會表達想法。他強調，基本的立場就是持續努力，盡可能向外界所有關心的朋友表達政府過去這段時間做的努力。

林飛帆表示，除了肯定感謝過去這段期間，關心藻礁的朋友，讓這議題被台灣社會重視；不過他也指出，過去這段時間，民進黨上台後對藻礁保護，其實比馬英九政府的232公頃方案，縮減到23公頃，使用土地是本來已開發的部分，這樣的努力應該很多朋友在經過說明後都可以理解。

林飛帆強調，善盡溝通義務本來就是政府應該做的，身為執政黨、執政團隊一員，樂見跟大眾說明，也會持續努力。他強調，態度上非常清楚，行政院長蘇貞昌、經濟部到黨部，對外回應上都是肯定關心藻礁的朋友，呼籲不論是支持政府能源轉型，或藻礁保育的朋友，都能有更好的對話。

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