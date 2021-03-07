空軍啟動人工增雨　蔡英文：盡一切努力穩定供水

▲空軍第六聯隊派遣C-130H型運輸機，於北部實施人工增雨。（圖／翻攝空軍司令部、軍聞社，下同）



記者黃巈禾／台北報導

台灣近日水情告急，空軍氣象聯隊6日把握鋒面通過時機，配合空軍第六聯隊派遣C-130H型運輸機，於北部實施「空中人工增雨」作業；此外，桃竹備援管線已通水，新竹緊急海淡廠第一階段的機組開始運作。總統蔡英文7日強調，盡一切努力穩定供水，也請大家節約用水度過挑戰。

空軍氣象聯隊所屬氣象中心及第六基地天氣中心，配合空軍第六聯隊，由C-130H型運輸機攜帶清水8000公升，從屏東機場起飛，依雲層厚度與降雨回波分布，針對寶二及石門水庫集水區，以潑灑清水方式執行「空中人工增雨」作業，期能留下雨量於水庫集水區。

「關心水情，盡一切努力穩定供水！」蔡英文在臉書表示，去年台灣沒颱風帶來的雨量，水情是56年最嚴峻的時刻，面對這樣的挑戰，政府啟動了跨部會的旱災中央災害應變中心 來因應，從去年起累計調度節水7.1億噸，相當於3.5座石門水庫的容量。

對於6日鋒面接近北台灣，帶來一波春雨，蔡英文說，是大家期待的好消息，經濟部水利署也把握機會啟動「人工增雨」，由空軍派遣C-130H型運輸機，飛往石門水庫上游集水區作業，估計一天的降雨，為全國增加了約600萬噸的水量。

另外，蔡英文也指出，桃竹備援管線已通水，新竹緊急海淡廠第一階段的機組開始運作，台南則有再生水廠即將完工，不論是北部還是南部，都會密切注意水情的發展，確保產業和民生供水穩定。

最後，蔡英文說，這陣子，她走訪各地、參拜宮廟時，都不忘誠心祈求「風調雨順」，也要請大家記得節約用水，一起度過這次挑戰！