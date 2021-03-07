快訊／境外+2！印度男「檢疫期滿確診」掌握接觸者26人

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增2例境外移入，分別來自印度和菲律賓，其中印度籍男性3月5日檢疫期滿後自費採檢，於今日確診，已掌握接觸者共26人，因皆有佩戴口罩及適當防護，均列自主健康管理。

指揮中心表示，案969為印度籍30多歲男性，今年2月18日經杜拜轉機來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告且入境時無不適症狀，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，並無症狀。3月5日檢疫期滿後自費採檢，於今日確診，已掌握接觸者共26人，因皆有佩戴口罩及適當防護，均列自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，案970為菲律賓籍30多歲女性，今年3月5日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因有發燒症狀，由機場安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共13人，列居家隔離。

指揮中心表示，截至目前國內累計177,578例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含175,658例排除)，其中969例確診，分別為853例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號，確診個案中10人死亡、932人解除隔離、27人住院隔離中。

日前指揮中心也公布持續實施秋冬專案，列出「8大類場所」應戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

