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19歲弟自撞襪子狂滲血！脫掉瞬間「腳趾掉出來」　結局好氣又好笑

▲許多人看了原PO的描述後，都覺得腳很痛！示意圖，與本文無關。（圖／記者黃可昀攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「他笑著跟我說他腳趾掉了！」這名女網友日前得知弟弟出車禍後，立刻打電話給媽媽確認狀況，並趕緊和弟弟視訊。弟弟在電話另一頭說他的「腳趾掉了」，因為他下班騎車回家時，忽然恍神，不慎自撞分隔島；弟弟當下只覺得腳有點痛，怎料回家一脫掉襪子，竟眼睜睜看著「左腳無名指跟著掉出來了」。

這名女網友在Dcard上發文表示，她前幾天一下班就收到媽媽傳來的訊息，內容寫道，「你弟出事我搭車，把自己照顧好啊！老母需要你們欸。」她當時鼻子一酸，便趕緊打給媽媽確認情況；由於19歲的弟弟一個人在北部工作，因此在南部的原PO還一度想衝上北部，只是因為身體不適，最終才作罷。

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原PO得知弟弟還沒開刀，一顆心一直懸著，直到和弟弟視訊後，看見對方滿臉笑容，她才稍微放心。但是，弟弟的笑容只是因為樂觀，傷勢其實還是很嚴重；弟弟說，他當時下班騎車回家，忽然恍神，不慎自撞分隔島，當下，他只覺得腳有點痛，接著便自行牽車回家。

弟弟回到家後脫掉鞋，竟發現襪子上一整片紅，脫掉襪子的那瞬間，「左腳無名指跟著掉出來了」，接著，他就將腳趾拿去放冰箱，並叫救護車、打電話給媽媽大哭一場。原PO聽到弟弟的描述後，覺得又氣又好笑；但是得知醫師說「斷趾的部分整個碎掉，沒辦法接回去了」，她則是感到心疼不已。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲弟弟脫掉襪子的瞬間，無名指也跟著掉了出來。（圖／翻攝自Dcard）

不幸中的大幸是，還好弟弟是個樂觀的人。弟弟最後還自嘲，「姊～這樣我以後穿夾腳拖穿錯腳也沒關係欸！」而媽媽原本還想將斷趾的骨頭留著保存，但因為上頭血肉模糊，她根本不敢碰，所以最終才打消念頭。

經歷了這次事件，原PO也呼籲，「發這篇文主要是希望能夠警惕大家騎車、開車都要注意安全」，畢竟得知弟弟斷趾的消息後，她和媽媽起初都是無法接受的，能撞到斷趾的力道一定很大，「大家真的行車要注意安全，不要讓愛你的人擔心！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「代入感太強，我的腳已經開始痛了」、「看完以後騎車都不敢騎快了」、「除了恐怖，只希望我們騎車累了，先休息一下再上路會比較好」、「感覺超痛欸」、「我看到都要哭了，也太可怕了」、「人沒事最重要，然後真的騎車騎慢一點啦」。

本文經原PO授權引用

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