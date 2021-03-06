台中小貨車「鬼切左轉」遭對向轎車鏟翻　駕駛命危

記者李忠憲／台中報導

台中西屯區發生嚴重車禍！一輛小貨車昨夜行經西屯區安和路，疑似轉彎時未讓車，與小客車發生嚴重碰撞，貨車整個側翻，駕駛陳姓男子因傷勢嚴重，送醫搶救中；小客車駕駛雖受傷無生命危險，但車頭整個被撞爛。警方表示，雙方無酒駕，肇事原因有待釐清。

▲西屯車禍2人受傷，小貨車翻車，小客車車頭全毀。（圖／民眾提供）

▲小貨車翻覆，駕駛傷勢嚴重，送議治療中。（圖／民眾提供）

▲小客車車頭嚴重毀損。（圖／民眾提供）

台中市消防局5日深夜近12點時許獲報，西屯區朝馬路、安和路口發生嚴重車禍，兩人受傷，消防隊立刻派遣人車到場。消防員發現現場是一輛藍色小貨車與白色小客車發生撞擊，小貨車整個側翻，小客車則車頭全毀，2車駕駛都有受傷受困情形。經協助脫困後，緊急送醫，其中，小貨車駕駛27歲陳姓男子傷勢嚴重，現場陷入昏迷，目前仍在加護病房治療中；小客車駕駛30歲陳姓男子則無生命危險，經治療後留院觀察中。

警方獲報也立刻到場蒐證，初步發現小貨車當時沿朝馬路內側車道左轉安和路往協和南巷，小客車沿朝馬路直行往環中路方向，結果小貨車疑未讓車，小客車未注意車前狀況，兩車才會撞上。

警方表示，經酒測排除2車駕駛酒駕，肇事原因將持續釐清，也呼籲駕駛人，晚上開車視線不佳，應減速並遵守交通規則，以策安全。

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