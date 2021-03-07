祖孫到派出所詢問車禍事故　警意外發現生活困頓幫忙申請紓困

▲年約70歲的莊姓老婦人與行動不便的孫子，日前一同前往三民二分局覺民派出所，詢問有關車禍事故發生後的處理程序，卻被警員意外發現生活困境。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名年約70歲的莊姓老婦人日前與行動不便的孫子，一同前往三民二分局覺民派出所詢問車禍事故後發生的處理程序，處理員警耐心詢問車禍發生的經過，事後發現莊姓老婦人一家家境困苦、過著捉襟見肘的日子，立刻主動替她申請急難紓困和張榮發基金會救助通報，恰巧這名處理的呂姓員警專門負責社會救助物資業務，剛好可以替莊老婦人提供柴米油鹽等民生物資，替他們一家人提供一場及時雨，免於生活斷炊。

警方表示，事發當時覺民所的警員呂宗育人剛好在所內備勤，一看到70歲的莊姓老婦人和患有小兒麻痺的孫子緩步走進派出所，立刻熱請邀請祖孫兩人前往辦公室等待，耐心地和他們解說車禍後續相關權益保障的內容，並主動調閱案發地的監視器。

詳談過程中，呂姓員警發現莊老婦人已經70多歲，卻因為車禍受傷，還得負責照顧有輕度智能障礙的兒子，以及患有小兒麻痺症的孫子，日子過的十分艱困，立刻想辦法幫忙。

由於呂姓員警本身負責承辦發送社會救助物資業務，所以他立刻想到替莊姓老婦人一家申請急難紓困，以及張榮發基金會救助通報，再加上提供柴米油鹽等民生物資，讓莊老婦人一家可以使用，讓他們一家人能夠免於生活斷炊的窘境。

►「時間對我們來說完全沒用！」

