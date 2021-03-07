高雄男狂轟10槍「2人慘死」原因曝光！家屬悲吼：開槍的人是誰

記者柯沛辰、許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄大樹區九曲堂火車站7日傍晚傳槍響，一對離婚夫婦在附近廟宇談判，不料雙方一言不合，前夫竟掏槍狂開10餘發，導致女方2名友人身中多槍身亡。死者家屬接獲噩耗，立即趕抵醫院，一度悲痛怒吼「開槍的人是誰」、「嫌犯怎麼還沒抓到」，情緒相當不穩。

仁武分局偵查隊副隊長沈世鴻表示，警方傍晚5點50分接獲民眾報案，指大樹區復興路上的伯公祠發生槍擊案，立即出動快打部隊到場，結果發現吳姓及劉姓男子受傷倒地，立即將人送醫。經勘驗，初步發現10顆彈殼，但方姓嫌犯已經逃逸，目前已掌握特定對象，積極查緝中。

▲高雄大樹區復興路上伯公祠驚傳槍響，現場拉起封鎖線。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市警局局長黃明昭證實，一對離婚夫妻因房子產權問題口角，不料談判破裂，方姓嫌犯憤而返家拿槍，再回到現場，結果與女方親友衝突、發生扭打，憤而連開10多槍，導致吳男、劉男中槍倒地，當場失去呼吸心跳，送醫後傷重不治。

醫護人員到場後，確認吳男60歲，左臉、胸口、左手虎口一共身中6槍，送往國軍高雄總醫院，晚間19點21分宣告死亡；劉男則身中5槍，送往高雄長庚，約晚間7點宣告不治。據悉，兇嫌不認識2名死者，前妻則因跑進附近室內躲藏，幸運逃過一劫。

▲警方快打部隊趕抵現場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

附近王姓民眾表示，當時他聽見4、5聲巨響，還以為是鞭炮聲，從家門探出頭查看，結果遠遠看到一群人四散奔逃，還有人應聲倒地，才發覺可能是槍擊。他說，案發前還有人在旁邊運動，「我們這邊有個小孩子的遊樂場，民眾都會帶小孩子到那邊玩，當時槍響之後，大家才鳥獸散。」

吳男兒子、媳婦接獲噩耗，率先趕抵現場，但難以接受親人遭波及驟逝，一度情緒崩潰，在現場怒吼「開槍的人是誰」、「嫌犯怎麼還沒抓到」。

▼家屬難以接受親人驟逝，一度在醫院悲吼「開槍的人是誰！」（圖／記者許宥孺攝）