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快訊／高雄離婚夫妻當街爭吵開槍　2友「幫擋子彈」無生命跡象

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

高雄大樹區火車站附近的一家土地公廟前稍早傳出2人中槍，據初步了解，是一對離婚夫婦在現場談判，引起眾人圍觀，結果雙方一言不和掏槍出來，警方表示，方姓男子與簡姓前妻兩人因為感情、金錢問題發生口角後，方男回家取槍，又返回現場對前妻開槍，導致人在現場的簡女以及其劉姓、吳姓兩名友人中彈受傷。

▲▼高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻　2人無生命跡象。（圖／記者吳奕靖攝）

目前最新的消息是中彈的兩名男子年約50歲，身受槍傷後送醫搶救，目前兩人皆無呼吸心跳，送醫搶救中。而警方到場後，開槍的方男已逃離現場，目前警方已掌握特定對象，積極查緝中。

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