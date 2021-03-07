大臣變態新玩法！專挑美人「跪著用嘴接」　再一口吞下去噁爆

▲古代權貴發明「美人盂」，挑選年輕貌美的女性跪在房中伺候 。（圖／翻攝自每日頭條）

大陸中心／綜合報導

古代奴婢地位低下，不得不應付主子的變態惡趣味。在明朝時期，宦官閹黨挑選年輕貌美的奴婢，令她們終日跪在房中伺候，什麼時候聽主子咳嗽，美人就得立刻張開櫻桃小口，接住吐出去的濃痰，強忍著噁心吞進肚裡，這就叫「美人盂」。

▲美人盂示意畫。（圖／翻攝自陸媒）

據史料記載，明朝的宦官閹黨無休無止搜刮民財，由於這些人都是沒有子孫的絕戶，所以揮霍受用起來變本加厲，格外喪心病狂，為了滿足他們畸形病態的精神需求，發明出了許多窮奢極欲的享樂方式，「美人盂」便是其中之一。

何謂「美人盂」，就是挑出美人每天負責蹲在客廳裡，當主人準備吐痰的時候，需要張開嘴、頭朝上，將痰接入口中，是為「美人盂」也就是活著的痰盂。

▲素有嘉靖第一鬼才之稱的嚴世蕃私底下相當荒淫變態。（圖／翻攝自微博）

「大奸臣」嚴嵩的兒子嚴世蕃每天早上起床時，他的數十個姬妾全部赤身裸體，伏於床前，伸著脖子張著小口當「人體痰盂」。嚴世藩咳嗽幾聲，擠出來一點痰，一口就餵進了最寵愛的姬妾荔娘的口裡。

當時美人盂風行一時，誰家權勢熏天財大氣粗，誰家就要擺個活生生的美人做「盂」。那美人盂越是光鮮漂亮，越能顯得主人身份顯赫，這種風氣一直延續到閹黨失勢，才逐漸廢除。

除了美人盂外，還有更令人感到噁心的「肛狗」，即在主人如廁之後，必有1名錦衣小廝跟隨，將主人的汙物處理乾淨，當然用的不是紙，而是舌頭，「肛狗」也就是一個活生生的手紙，可以說是十分變態。