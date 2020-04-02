小說爆抄襲爭議　駱以軍道歉：未發現權力不對稱

▲作家駱以軍爆抄襲爭議。（圖／取自駱以軍臉書）

中央社訊

駱以軍日前自曝作品「明朝」抄襲學生劉芷妤作品，爭議在網路延燒數日，1日晚間駱以軍發出聲明，對劉芷妤道歉，坦言身為授課者，未發現與學生間「權力不對稱」，對學生造成傷害。

駱以軍近日爆出作品「明朝」抄襲學生劉芷妤作品的爭議，連日來引發網路社群熱議。1日晚間駱以軍臉書發出聲明，由他本人口述、親友代筆，將事件始末重新梳理並解釋，並在文末表示，「我為自己小說取材的方式，為劉女士（劉芷妤）帶來了困擾，在此我鄭重地向她說：對不起。」

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此次駱以軍爆出抄襲，起因是3月26日駱以軍在臉書的發文中自曝，去年2月11日他所開設的小說課中，當時為學員的劉芷妤在課堂上發表一則以「火車」為主題的故事，他將劉芷妤的故事，寫進了他於去年9月由鏡文學出版的作品「明朝」之中。

但劉芷妤不是只提出概念故事，實際上也真正將此故事寫成小說「火車做夢」，早於去年6月9日發表在「自由副刊」，且此篇小說也收錄在劉芷妤於4月1日出版的小說集「女神自助餐」中。

駱以軍3月26日的臉書文中寫道：「這時發生困擾了，我的『明朝』較她的這本新書先出版，結果我在我的書中，把她這樣一個年輕創作者在這個時間差裡緩緩打開的故事蓓蕾，當作『故事』用了。」文中也提到，劉芷妤曾於去年針對此事，寫信給駱以軍。

此事件曝光，立即在網路上引起熱議，對於駱以軍抄襲，並先於原作劉芷妤發表，讓劉芷妤陷入可能被指為抄襲駱以軍作品的處境，眾多網友聲援劉芷妤；但也有許多網友認為駱以軍已發聲明解釋，而力挺駱以軍。

駱以軍隨後也將此則貼文刪除，並關閉個人臉書，但網友早將駱以軍貼文在網路備份，事件因此得到更多關注。

負責出版劉芷妤新作「女神自助餐」的出版社「逗點文創結社」，於3月27日在臉書粉絲專頁發表聲明，指駱以軍的聲明有一重點，就是間接澄清並不是劉芷妤抄襲駱以軍的作品，「作者劉芷妤與逗點不需再特別回應讀者，為什麼『火車做夢』和『明朝』裡某個橋段那麼相像。」並表示劉芷妤將不再回應此事。

但劉芷妤於3月31日於個人臉書發文，用超過3000字的篇幅，重新解釋事件始末，並於文中寫道，「我理解他會想要保護自己、想要下台階，而我想得到的只是，僅僅只是，不要被當作抄襲。」表明她僅希望她的作品「火車做夢」，不要因與「明朝」段落相似，而被認為她抄襲駱以軍作品。

對此，作家陳芳明、楊索都在臉書發文，呼籲駱以軍應挺身面對，並且向劉芷妤道歉。陳芳明在文中表示：「我覺得最好的方式，就是勇敢站出來，向這位年輕作家正式公開道歉。」楊索則對駱以軍喊話：「有許多關切你愛你的朋友、讀者等待著你的下一本書。勇於認錯、公開道歉很不容易，但你可以立下典範。」

駱以軍終在4月1日重新開啟臉書，並以本人口述、親友代筆的方式發出聲明，重新解釋事件始末，並承認他個人此次事件的錯誤，「身為小說教室的授課者，沒有敏感於其中的權力不對稱。」

駱以軍也於文末向劉芷妤道歉，「我為自己小說取材的方式，為劉女士帶來了困擾，在此我鄭重地向她說：對不起。同時我也必須向當日所有學員說對不起，我意識到我多年來習慣的小說觀，在某些特定的場合並不適用。」