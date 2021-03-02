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送別親人最後一哩路　台東市火化場火化爐具更新及擴建工程開工

▲台東市火化場火化爐具更新及擴建正式開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市火化場火化爐具更新及擴建正式開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為滿足縣民對殯葬服務品質提升之需求，台東縣政府與台東市公所爭取花東基金，自去年開始進行台東市殯葬園區爐具更新相關規劃，整修工程經費1億4,469萬，2日舉行動土典禮，預訂明年完工，火化爐具更新及火化場區擴建後，將大幅提升台東火化效率及服務品質。

台東縣長饒慶鈴深知台東縣民的需求，上任後積極爭取經費近5億元，至今已協助11個鄉鎮市進行改善殯葬設施及舊墓更新作業，未來亦持續傾聽民意，讓台東殯葬設施及業務能更優質，民眾更有感。

饒慶鈴表示，台東市火化場3座火化爐具啟用至今，服務台東鄉親超過15年，以往都以土葬為主，隨著縣民對遺體火化接受度之提升，火化率達到9成，使用率越來越高，加上設備使用已久，維修及維護成本逐年增加，防治空汙設備也亟待更新。

台東縣府全力協助台東市公所爭取經費改善工程，除更換空汙系統及火化爐具，更新增1座火化爐具及撿骨爐，未來公所要改善園區的設施或建築，縣府會積極配合，期許透過硬體及空間動線的改善，讓空氣汙染防制達嚴格排放標準，也讓民眾使用更優質的殯葬設施。

台東市長張國洲指出，上任後對於台東市殯葬園區改善相當重視，一直是積極處理的市政工作，不過，火化場相關設備的老舊，且僅有3具火化爐具，每天要處理的是不只台東市民的大體火化，為完善人生最後一哩路，因此經過多次向上級提案爭取，終於獲得上級經費補助。

張國洲表示，雖然有上級的補助，但是需自籌總經費一半的配合款(7,500萬元)，對於財政不寬裕的公所來說是非常沉重負擔的支出，縣長及議會的協助，以及代表會的支持下，才能順利動土興建。工程將採「陰陽分離」辦理，另新建撿骨室、祭拜室及家屬休息區，讓家屬在送別親人時不會太過憂傷，以較安定的心送別親人最後一哩路。

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▲台東市火化場火化爐具更新及擴建正式開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市火化場火化爐具更新及擴建正式開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）
 

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