台灣賭神3年還債5千萬　除夕猝逝家屬低調拒弔唁…22日下午火化

▲台灣賭神戴子郎除夕拍了最後一支影片後猝逝。（圖／翻攝自YouTube／台灣賭神戴子郎）

記者陳以昇／新北報導

有「台灣賭神」稱號的64歲「戴子郎」，本名黃樹義，在2月11日除夕當天因心肌梗塞在家中猝逝。他曾投資股票負債5千萬，短短3年靠著算牌還清負債，還開班教授算牌賭技，過世消息一出，家屬貼文「沒有安排祭拜或追思之儀式，感謝並懇辭慰悼」，低調在22日下午在殯儀館火化。

▲被封為「台灣賭神」稱號的「戴子郎」接受ETtoday新聞雲專訪。（圖／ETtoday攝影中心）

戴子郎（本名黃樹義）擁有擁有台大經濟系學士學位，芝加哥大學企管碩士，曾靠炒股賺千萬，當上證券公司總經理，後來股市大跌，讓他血本無歸負債5千萬後，開始靠賭為生，研究21點、百家樂賭技。短短3年還清負債，由於他都穿著印有小孩圖案T恤，又帶著兒子征戰賭場，才借用日本漫畫《帶子郎》為名，對外自稱「戴子郎」。

2018年，戴子郎帶著23位學生組團前往韓國濟州島神話世界（Jeju Shinhwa World）賭場，入住豪華飯店展開為期27天賭場旅程。團隊27天內共贏得84萬美金（約台幣2千3百多萬），他個人則贏了10億韓幣（約台幣2千5百多元）。

▲戴子郎哥哥在群組貼文證實戴子郎猝逝消息。（圖／記者陳以昇翻攝）

戴子郎縱橫賭場20多年，生涯中已經有200多家賭場，將他列為拒絕往來戶，他曾笑著說「全世界有近6000家賭場，那我還有5000多家可以去」。2021年2月11日農曆除夕，戴子郎突然在家中心肌梗塞猝逝，他的哥哥也在學生群組用戴子郎名義貼文過世消息「沒有安排祭拜或追思之儀式，感謝並懇辭慰悼」。戴子郎將在22日下午5時許，在殯儀館進行火化，結束傳奇的一生。

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▼「台灣賭神」戴子郎帶團轉戰韓國濟州島Jeju Shinhwa World賭場。（圖／記者陳以昇翻攝）