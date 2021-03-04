住婆家「每月被討孝親費1萬5」　老公才領33K！孕妻嘆：怎養兩孩

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友苦惱表示，他們一家三口住在公婆家，目前她待產中，先生則月領33K；然而，夫妻倆不僅每月要交出1萬5的孝親費，且50多歲公婆早早就退休，開口閉口都是錢，讓他們十分心累。

女網友在「靠北婚姻2.0」提到，公婆現年55歲，已將近5年沒工作了，也沒有額外收入，至於先生月收33K，但被要求每月給15K，夏天電費另計，「他們一直覺得養兒防老是理所當然，每個月都在講錢，每次見面也是錢。」

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原po無奈表示，目前她待產中，大寶則3歲，「身為獨子的老公立場是能給多少就是多少，沒辦法也不會多給，但公公就會開始跟親戚說家要賣掉，看誰可以給他兩萬，以後這個家是誰的。」

此話一出，親戚也勸他們說，出去住絕不止這些錢；而她則忍不住發文，「住公婆家每個月應該給多少才合理？想了解大家都怎麼給費用的呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

對此，網友們中肯回應，「如果以房租來看，1萬5真的便宜，外面隨便2房以上都要2萬起跳，不然就是孩子們給公婆帶，你跟先生出去工作，孝親費一樣要給，就當租金看怎麼算」、「包住包水電，15000元很合理，而且如果你老公是獨子的話，房子以後也是你們的呀」、「以男生來說3萬3000真的太少了，想辦法增加薪水吧」。

另外，看到夫妻倆的處境，不少人也直呼，「薪資這麼少，要付這麼多，這樣怎麼活」、「33K還要給一半出去，敢生二寶也是蠻強的」、「老公薪水這樣妳還生二寶，好勇敢」、「公婆也太早退休了吧！一個月給1萬5，剩下的怎麼養家啊？還有妳也太強了，敢生二胎要怎麼養啊」、「親情勒索真的很可怕」。