　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

住婆家「每月被討孝親費1萬5」　老公才領33K！孕妻嘆：怎養兩孩

▲懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友苦惱表示，他們一家三口住在公婆家，目前她待產中，先生則月領33K；然而，夫妻倆不僅每月要交出1萬5的孝親費，且50多歲公婆早早就退休，開口閉口都是錢，讓他們十分心累。

女網友在「靠北婚姻2.0」提到，公婆現年55歲，已將近5年沒工作了，也沒有額外收入，至於先生月收33K，但被要求每月給15K，夏天電費另計，「他們一直覺得養兒防老是理所當然，每個月都在講錢，每次見面也是錢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原po無奈表示，目前她待產中，大寶則3歲，「身為獨子的老公立場是能給多少就是多少，沒辦法也不會多給，但公公就會開始跟親戚說家要賣掉，看誰可以給他兩萬，以後這個家是誰的。」

此話一出，親戚也勸他們說，出去住絕不止這些錢；而她則忍不住發文，「住公婆家每個月應該給多少才合理？想了解大家都怎麼給費用的呢？」

▲工作不順心，恐面臨週轉不靈的困境。（圖／取自免費圖庫Pxfuel）▲健康問題導致開銷增加，進而造成「破產」的可能性。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

對此，網友們中肯回應，「如果以房租來看，1萬5真的便宜，外面隨便2房以上都要2萬起跳，不然就是孩子們給公婆帶，你跟先生出去工作，孝親費一樣要給，就當租金看怎麼算」、「包住包水電，15000元很合理，而且如果你老公是獨子的話，房子以後也是你們的呀」、「以男生來說3萬3000真的太少了，想辦法增加薪水吧」。

另外，看到夫妻倆的處境，不少人也直呼，「薪資這麼少，要付這麼多，這樣怎麼活」、「33K還要給一半出去，敢生二寶也是蠻強的」、「老公薪水這樣妳還生二寶，好勇敢」、「公婆也太早退休了吧！一個月給1萬5，剩下的怎麼養家啊？還有妳也太強了，敢生二胎要怎麼養啊」、「親情勒索真的很可怕」。

ET快訊
快訊／電動車「淳紳」爆掏空　董座涉非常規交易4.8億遭搜索
友曝「江宏傑一句建議」讓福原愛臉垮　台日文化不同引誤會
獨／福原愛「妖怪大姑」忍2年不反駁　江恆亘友人心疼曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸生持續停招　教育部「歡迎陸生來台讀書」：我方未禁止、陸方片面決定

士林巨球「鏡框式劇場」是全球首見！臺北表演藝術中心6月竣工

慎入！他PO一晚「戰利品」數量　網全嚇呆：以為是茶葉...

大片雲雨帶移入！今晚起「全台有雨」　雨最大時間點曝光

住婆家「每月被討孝親費1萬5」　老公才領33K！孕妻嘆：怎養兩孩

挺農民、強化品質　台東農業「介殼蟲零檢出」超前部署

25歲存到100萬！　理財YouTuber公開適合新手的631法則

「珍愛藻礁」公投連署成案　總統府：大潭電廠三接站是最好方案

中捷綠線九德烏日站天橋開放民眾通行　過馬路省時也安全

15歲兒跟50個國中妹做過！桃園媽急發文「3人懷孕了」：求律師

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

陸生持續停招　教育部「歡迎陸生來台讀書」：我方未禁止、陸方片面決定

士林巨球「鏡框式劇場」是全球首見！臺北表演藝術中心6月竣工

慎入！他PO一晚「戰利品」數量　網全嚇呆：以為是茶葉...

大片雲雨帶移入！今晚起「全台有雨」　雨最大時間點曝光

住婆家「每月被討孝親費1萬5」　老公才領33K！孕妻嘆：怎養兩孩

挺農民、強化品質　台東農業「介殼蟲零檢出」超前部署

25歲存到100萬！　理財YouTuber公開適合新手的631法則

「珍愛藻礁」公投連署成案　總統府：大潭電廠三接站是最好方案

中捷綠線九德烏日站天橋開放民眾通行　過馬路省時也安全

15歲兒跟50個國中妹做過！桃園媽急發文「3人懷孕了」：求律師

范雲背部被陳雪生「肚子頂三次」　北市府確認性騷擾事件成立

牛丸酥脆、咬下炸濃郁起司！台中排隊咖哩夯店　必點料多豬肉丼飯

「甘蔗掰掰」艾薇來探班！　《ETtoday星光雲》全程直播

騎自行車到淡水喊「吃不消」　沈玉琳偷懶改搭計程車秒被抓包

陸生持續停招　教育部「歡迎陸生來台讀書」：我方未禁止、陸方片面決定

全球經濟自由度評比出爐　台灣大幅躍升至第6名

高雄英迪格法拍無意外流標　業者：最快3拍才有機會

士林巨球「鏡框式劇場」是全球首見！臺北表演藝術中心6月竣工

藻礁公投》聆聽藻礁的寂靜之聲（謝英士、高思齊）

高中木聯／跟林盛恩尬全壘打　林佳緯：我比較強

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

福原愛傳被江家霸凌　1週前湯圓照洩玄機

福原愛、江宏傑形象毀！　恐丟2.6億代言商機

威力彩今衝9億！「3生肖」有機會中大獎

辣師穿緊身小洋裝上課！自豪很「騷」...網傻眼

福原愛與天菜男1人1間過夜！律師曝最棘手問題

全台最長姓名再換人！財神衰神的寶貝小心肝

赴日打拚娶櫻花妹！下場慘爆「15年後逃回台灣」

全台周末大變天！　鋒面逼近水氣最多時間延後了

江宏傑三頭燒！拚碩士、工作離家3月

網提案廢除「交通檢舉魔人」條例

百萬年薪給妻還要幫洗碗　人夫想放生

更多熱門

相關新聞

疑老公有小三　她收巨乳妹辣照笑噴

疑老公有小三　她收巨乳妹辣照笑噴

這個小三身材真好！網友朱大勤日前分享自己和老公的逗趣對話，前陣子老公經常到外地出差，一次都會待3天左右，讓她懷疑老公是不是在外面有小三，傳訊息質問。沒想到過幾分鐘，朱大勤收到老公傳來地方「巨乳長腿妹」的辣照，讓她哭笑不得直呼，「有種你帶回來！」

他曝當地名人超疼3媳婦...下場全外遇

他曝當地名人超疼3媳婦...下場全外遇

江宏傑媽媽抱孫首露面　兩字回應

江宏傑媽媽抱孫首露面　兩字回應

公婆喊「繼續生別休息」　老公1句讓她心死

公婆喊「繼續生別休息」　老公1句讓她心死

婆家嫌嫁妝太少霸凌　她含淚錄遺言...下秒跳河

婆家嫌嫁妝太少霸凌　她含淚錄遺言...下秒跳河

關鍵字：

公婆婆家孝親費孕婦低薪老公獨子退休

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

福原愛「啊～」餵食高帥男！

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面