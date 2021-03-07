她爬圍欄跳橋…少年狂衝「緊抓左腿」拉回！　監視器全錄下

▲一名身穿白衣的女子試圖爬過圍欄。（圖／翻攝自YouTube／Южные дела）



記者張方瑀／編譯

俄羅斯一群少年日前經過一處橋樑時，突然發現有一名身穿白衣的女子試圖翻越護欄跳河，其中兩名少年立刻衝上前將女子抓住，另外一人也爬上護欄將女子拉回橋上，全部過程也都被監視器錄了下來。

根據《太陽報》報導，俄羅斯一群少年日前一處橋樑時，突然有一名穿著白色外套、黑色褲子的女子突然爬上圍欄，試圖跳河自盡，結果其中一名少年立刻衝上前將女子抓住，另一邊穿著紅色衣服的男子也隨即上前幫忙。

▲▼一群少年衝上前緊急將她拉回。（圖／翻攝自YouTube／Южные дела）



從曝光的監視器畫面可以看到，這名女子半身已翻過圍欄，這時另一名戴著毛帽的少年也立刻爬上去，將女子直接拉回橋上。而這名女子也在眾人的攙扶下崩潰，直接腿軟跪地痛哭。當地警方表示，目前這名女子已經送醫，沒有生命危險，也正在接受醫師諮詢。

其中一名伸出援手的少年亞歷山大向當地媒體表示，「當我們從她身邊經過大概5公尺時，我的朋友注意到她爬上圍欄，大喊著她要跳了，我立刻轉身就跑，抓住她的腿，其他人也趕來幫忙，協助將她拉回來。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►更多熱門國際新聞

爛醉女落軌痛到「扶月台休息」 下秒火車進站被撞到屍塊四散！

5歲龍鳳胎結婚了！爸媽為「消業障」狂逼成親：他們是前世戀人

陪父河邊釣魚...慘遭巨鱷生吞！剖鱷肚後驚見8歲男童「完整全屍」