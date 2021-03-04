死亡畫面曝！醉父拉她強抄近路　9歲女娃「捲入火車底」當場輾斃

▲一名父親帶著女兒走在鐵軌旁，導致她不慎遭火車輾斃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

許多人喜歡在火車鐵道拍美照，但任意穿越即可能釀成死亡意外。網路上流傳一則影片，其中一名9歲女童在雪夜中，與父親一起出門買生日禮物，但喝醉的父親竟然帶著她沿著鐵軌前進，此時後方一輛火車快速接近，瞬間將兩人撞倒在地，可憐的女童被捲入車底，當場遭輾斃，生日變忌日。

根據《太陽報》報導，俄羅斯中部小鎮扎奧焦爾內（Zaozyorny）一名9歲女童在生日當天與父親約好，要買糖果當作她的生日禮物，但33歲的父親卻在喝醉的狀態下，打算牽著女兒走去糖果店，更可怕的是，他竟然選擇在下雪的夜晚「抄近路」。

從影片中可以看到，兩人首先匆忙穿越鐵軌抵達安全區域，這名喝醉的父親卻突然折返，牽著女兒的手走在鐵軌旁的積雪小路上。此時，一輛火車從後方疾駛而來，但男子竟無動於衷地繼續前進，最後火車瞬間撞上這名男子，連帶著將女童也一起拖倒在地，雖然他立刻爬起身，但女童身形矮小，加上雪地濕滑，因而被強大的氣流捲入火車車底，當場遭到輾斃。

當地媒體報導，火車司機當時對著這名男子狂按喇叭，但他卻無視一切警告。西部西伯利亞交通調查部門表示，男子當時處於酒醉狀態，而火車也正以高速行駛，產生的氣流足夠把人捲進車廂底部，此外，警方已經對這名父親提起刑事訴訟，指控他疏忽致死，最高將面臨2年監禁。

Girl killed by train after her father slipped on snow near tracks as he took her to a sweet shop for her birthday https://t.co/U9gX8OTmti — The Sun (@TheSun) March 3, 2021

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