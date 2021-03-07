情侶登記用line告知被嫌「沒禮貌」　阿姨竟唱衰：不被祝福的婚姻

▲阿姨在LINE對話中唱衰原PO和男友的婚姻，認為沒禮貌是婚姻「不好的開始」。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

記者張靖榕／綜合報導

結婚是兩個人的事，但家族長輩用各種荒唐理由介入也是常有的事，一對希望盡快結婚生子的情侶因為知道一但告知婚事，會和長輩們的意見有過多摩擦，因此先用line通知登記結婚時間，沒想到男方家的阿姨竟然覺得不被尊重，還撂話指這會是一場「不被祝福的婚姻」，令女方氣炸對男友喊「我不想嫁進你家」。

原PO在臉書「爆怨公社」列出3個問題發問，大家究竟是登記完給長輩看身分證，或先徵求長輩同意再登記結婚，還是先預告何時登記。她表示自己和男友知道若當面和男方家長講，對方肯定會自作主張要幫他們選個良辰吉時，而且男方父母分隔兩地，所以才決定先以LINE告知，登記結婚後再見面請男方爸媽吃飯，之後才會宴客。

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原PO指出急於登記是因為小倆口已有共識想快點生孩子，但備孕已經將近一年時間仍然沒有結果，每個月的失落讓彼此失去很多珍貴的東西，因此想先結婚後去進行人工受孕，「這點我跟我男友也有共識可以一起組一個家庭，我們認為有了共識，就趕快行動。」

結果男方父母沒有強力反彈，阿姨卻把「結婚禮儀」這件事看得比父母還重。原PO貼出和阿姨的對話，對方仍把他們當成不成熟的小孩，表示儘管到了法定年齡可以自己決定婚姻，「但是長輩倫理還是要顧，不是用LINE通知一聲就好，這樣太沒有禮貌了」，甚至進一步唱衰，「或許阿姨多言，但不被祝福的婚姻不是好的開始！」

阿姨的話讓網友看不過去，眾人紛紛留言，「關阿姨什麼事，對方家長都沒意見了」、「阿姨是住在海邊嗎」、「呃，干她X事，我直接登記沒有跟任何親戚講，只要告知雙方父母就好。」也有網友認為原PO不必為了阿姨大動肝火，「雖然很難聽，但妳到底這麼在意阿姨要幹嘛？嫁給阿姨嗎？」

原PO也補上和男友的對話截圖，她氣得和男友連番抱怨「不想嫁進你家」，但對方表示要先了解情況，並安撫她先不要太激動，回家再好好談談。網友看了都表示羨慕，「妳男友好好的感覺」、「不要對這樣的好男人任性喔，抓緊幸福。」

▼原PO全文。（圖／翻攝自「爆怨公社」）