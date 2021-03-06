李貴敏批蘇貞昌搞不定缺水　台積電無法供貨將釀全球災難

▲石門水庫缺水。（圖／記者林振民攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國內水情告急！新竹、苗栗、台中首度實施全天減壓供水，用水量大的新竹科學園區也受到影響；對此，經濟部長王美花5日受訪表示，旱災期間科學園區可開放鑿井取水，然而國民黨立委李貴敏就批評，「實在讓人傻眼」，如果政府無法解決缺水問題，護國神山台積電無法供貨將會造成全球大災難。

李貴敏表示，日本媒體早在二月時就警示，台積電在六十天內會面臨缺水的嚴重衝擊，晶圓雙電也早已開始討論因應措施並評估水車載水可行性。唯獨沒看到蘇貞昌內閣拿出任何應變方案，縱然台積電是護國神山，可也搞不定缺水這件事。

李貴敏指出，近期台積電之所以成為世界各國爭相爭取的原因，是因為美國德州發生極端氣候的暴風雪，導致當地的車載晶片供應商停工，所以各國只好往台灣走。但是，台灣產商縱然把產能空出來，如果政府無法解決缺水問題，台積電等晶片廠商也無法製造晶片供貨，這將是多麼荒謬的一件事，也會是全球的大災難！

李貴敏說，四十年前李國鼎與多位先生們的高瞻遠矚，幫台灣奠定了發展半導體產業的基礎，台灣才有今日榮景與經濟紅利；然而，民進黨執政，沒有這樣具有遠見的國家產業規劃也就算了，缺水、缺電、缺工、缺地，沒甚麼事情搞得定，經濟問題環環相扣，產業自然叫苦連天。

李貴敏提醒，隨著氣候變遷加劇，今後工業與民生、農業競爭有限的水資源，未來勢將愈演愈烈，科技業產能滿檔，連帶對生產所需水電資源更十分殷切。她批評，民進黨卻沒有盤點、擘劃，全台18座水庫現在有三分之一的水庫庫存量不到三成，政府到底做了甚麼？前瞻計畫裡的水資源計畫或新型水資源政策都花了大筆預算，但到現在不還是空中樓閣嗎？

李貴敏強調，國際生產鏈中重要的晶片都是在台積電製造，任何風吹草動都是全球IC的大地震，甚至可能發生斷鏈危機，政府也不可能裝作若無其事。

李貴敏也無奈表示，別再諷刺政府拜託媽祖祈雨了，台灣半導體產業真沒辦法被這樣折騰，既然民進黨沒輒了，除了跳祈雨舞，恐怕也只能拜託老天了！

▼台積電（圖／路透）

