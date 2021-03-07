釣魚示範區年湧8萬釣友！交通部「改建廢棄貨櫃」成垂釣區廁所

▲交通部增設垂釣區友善廁所。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

交通部成立「向海致敬工作小組」，鼓勵民眾親近海洋。交通部次長王國材強調，營造親近海洋友善環境，改善商港垂釣區安全設施及廁所就是第一步，要求臺灣港務公司優化14處商港垂釣區各項設備及6處商港垂釣區友善廁所。

交通部表示，為讓民眾能安全從事各項海域遊憩活動，並提升商港垂釣區環境品質，已於6處商港垂釣區建置友善廁所，均已於今年2月完工啟用，同時也於去年完成提供民眾海氣象預報資訊、完善濱海型國家風景區服務設施及商港垂釣區安全設備等工作。

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臺灣四面環海擁有豐富多樣的自然海岸及漁業資源，因應民眾休閒垂釣風氣日漸盛行，自108年10月全臺第一個釣魚示範區-臺中港北防波堤開放以來，由於漁況豐富多元，109年即已吸引近8萬釣友。

▲▼交通部改建廢棄貨櫃屋，增設垂釣區友善廁所。（圖／交通部）

考量全國各商港開放之垂釣區共計14處，為確保民眾從事垂釣活動安全，王國材要求臺灣港務公司優化商港垂釣區各項設備，包括增設商港垂釣區救生圈、AED及基本急救設施外，並完成基隆、臺北、臺中、花蓮、布袋及安平港6處商港垂釣區友善廁所，結合在地特色，利用廢棄貨櫃打造獨特的商港垂釣區友善廁所。

另外交通部也責成氣象局於生活氣象APP中增加海水浴場、海釣點等沿海氣象預報資訊，並於該局官網之氣象百科內新增海嘯、瘋狗浪等科普知識，此外，為使遊客能充分享受海洋親水活動與樂趣，觀光局轄下各濱海型國家風景區已於完成福隆及澎湖等6處服務設施整建，並將持續於今年完成白沙灣、大鵬灣及花蓮靜浦等3處設施改善。