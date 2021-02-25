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台南地院法官翹班釣魚種花還報加班　懲戒法院罰款薪俸1年

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法官翹班釣魚種花，懲戒法院判決罰款1年。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南地院法官朱中和遭檢舉時常溜班去釣魚、種花，還不實申報加班費用，司法院蒐證後，決議將他送監察院議處，監察院最後以9票全數通過彈劾，並送懲戒法院職務法庭懲處。職務法庭在25日宣判，判決將他罰款現職月俸1年，約220萬元。可上訴。

本案因台南地院接受檢舉，發現朱中和上班時間常常找不到人，疑似溜班去釣魚、種花、種水果，另外檢舉內容也懷疑他浮報加班。政風單位受理後，針對朱中和跟監蒐證完畢，由台南地院送司法院人事審議會審議。人審會認為朱中和經常於正常上班時間不假外出，從事釣魚、種菜等與公務無關之活動，違反《法官倫理規範》相關規定，且具常態性，違失情節重大，決議逕行移送監察院審查。

監察院調查後，在去年5月間做出彈劾。在監察院的彈劾文中指出「詎渠於正常上班時間不假外出，從事釣魚、種菜等與公務無關之活動，且具常態性，並加班不實，已嚴重違反法官法、法官倫理規範所定保有高尚品格、謹言慎行義務。」「被彈劾人朱中和身為法官，未能本於自律之精神，戮力從公，保持敬業精神……未能謹言慎行，行為不當，損及司法形象。被彈劾人朱中和上開違失事證明確，情節重大。」監察院將朱中和送懲戒法院懲戒。

懲戒法院在25日作出判決，認為朱中和違失情節重大，因此判決罰款，罰款總額為現職月俸1年。據了解，朱中和前陣子因病復健而停職，目前已經復職，擔任台南地院行政訴訟庭的法官，月薪約18萬餘元，因此這次罰款1年，金額約為220萬元。

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