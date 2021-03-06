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台中港北堤首辦全國海洋友善釣魚賽　蔡其昌：落實海洋國家名號

▲▼台中港北堤首度舉辦全國友善釣魚交流賽。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中港北堤首度舉辦全國友善釣魚交流賽，吸引300多人報名。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

去年成為釣魚示範區的台中港北堤，6日舉辦第一屆海洋盃全國友善釣魚交流賽，300多位釣魚好手報名參賽。 全場比賽以國際級規範進行評比，會後並將所有釣獲魚種捐贈社福公益團體。榮譽理事長、立法院副院長蔡其昌表示，海洋是台灣灣最珍貴資源，歡迎其他縣市跟進，讓人民親近海洋，落實海洋國家名號。

台中港北堤是全台灣第一個海釣示範區，在行政院副院長蔡其昌、市議員施志昌與台灣釣魚人大聯盟協會理事長詹宗欽努力下，讓北堤成為全國知名的釣魚示範區。去年10月正式開放以來，已有10萬人次釣友進場釣魚，進場釣客皆須穿著救生衣、防滑鞋並掃描「友善釣魚認同卡」才能進場。

▲▼台中港北堤首度舉辦全國友善釣魚交流賽。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中港北堤去年成為釣魚示範區，成為釣友們喜愛的釣點。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中港北堤首度舉辦全國友善釣魚交流賽。（圖／記者李忠憲翻攝）

今天舉辦第一屆「海洋盃全國友善釣魚交流賽」，超過300名釣客報名參加。全場比賽以國際級規範進行評比，會後並將所有釣獲魚種捐贈社服公益團體，頒獎典禮大家齊呼「魚海相遇，幸福延續」，努力落實台灣為「海洋國家」名號。

賽事共分為磯釣組、岸拋路亞祖、遠投組3項組別，比賽時間為早上7時至12時，除提供優渥獎金、獎座，賽後更有一系列摸彩及表演活動，知名歌手沈文程、磯釣女神華苔珊、采蓁、艾力克斯等人皆到場號召大家共同友善環境守護海洋。

▲▼台中港北堤首度舉辦全國友善釣魚交流賽。（圖／記者李忠憲翻攝）

榮譽理事長、立法院副院長蔡其昌表示，感謝蔡英文總統及行政院推動「向海致敬」政策，蔡英文總統是台中港北堤釣魚示範區的第01號會員，蔡其昌則是第02號會員，海洋是台灣最珍貴的資源，我們肯定北堤示範區的經營管理成效，也歡迎其他縣市一同跟進，讓人民能夠親近海洋，落實海洋國家名號。

榮譽副理事長、台中市議員施志昌也說，台中港北堤釣魚示範區由台灣釣魚人大聯盟協會經營管理，這一路來艱辛過程釣友們有目共睹，感謝台灣釣具產業協進會支援今天比賽的所有裁判人員，港務公司提供完善的釣魚場域，更謝謝所有參與今日活動的釣友，我以身為釣魚人為榮。

海洋委員會政務副主委蔡清標說，友善釣魚、向海致敬，海委會會更加努力來落實國家政策，讓海洋資源得以永續發展。

台中市副市長令狐榮達以釣魚人身分致詞，當年派駐馬紹爾群島擔任大使，他是大家眼中的釣魚王子，市政府將會努力推廣釣魚運動。楊瓊瓔立委要求政府必須提供好的釣魚場域，才能獲得更多釣魚人的肯定。

陳柏惟表示，台灣釣魚人口超過200萬人，作為海島國家應努力讓人民親近海洋。何欣純肯定北堤釣魚示範區成效，釣魚是全民運動，歡迎大家來台中釣魚。

與會來賓包括立法院副院長蔡其昌、立法委員何欣純、楊瓊瓔、陳柏惟、海洋委員會副主委蔡清標、海洋保育署署長黃向文、台灣港務股份有限公司台中港務分公司總經理盧展猷、海巡署中部分署分署長張忠龍、台中港務警察總隊總隊長陳宗能及台中市副市長令狐榮達、台中市副議長顏莉敏、市議員施志昌、王立任、楊典忠、陳廷秀等人皆共同出席此場盛事。

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