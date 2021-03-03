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社會 社會焦點 保障人權

東社所2年逮刑事局2警官涉毒　網路巡警嘆「怎麼又抓到大學長啦」

▲刑事局鑑識中心警務正黎添來訊後遭檢察官請回並限制住居。（圖／記者劉昌松攝）

▲刑事局鑑識中心警務正黎添來訊後遭檢察官請回並限制住居。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

現年52歲的刑事局鑑識中心指紋科警務正黎添來，3日請假在住處，卻透過同性交友軟體在網路上邀約毒友開趴，不料卻約到正在進行「淨網勤務」的台北市松山警分局東社派出所巡邏警員，警員假意將他約到北市萬華區某商旅內開房，等到黎男秀出「好東西」後立刻表明身分將他逮捕，未料卻在黎男皮夾搜出兩線三星「警務正」服務證件，警員驚嘆「怎麼會抓到大學長啦！」

據了解，黎添來透過手機同性交友軟體暗示警員「我這邊有好東西」警員據此判定對方可能攜帶毒品，按兵不動把黎姓警官約出，雙方約妥3日中午到萬華區某商旅見面，雙方開房進入旅館內後，警員和他簡短自我介紹後，黎男就從身上掏出一包重達3公克的安非他命，警方出示身分宣告他權利義務後將他逮捕，但松山警方這才知曉逮到刑事局兩線三星高階警官。

黎男被帶返回警局應訊，落網後辯稱毒品是從網路上買來的，也坦承自己是刑事局鑑識中心編制內警務正，警方依規定採尿意送驗後，訊後傍晚依觸犯毒品危害防制條例將他移送法辦。

知情人士透露：黎添來是警察大學60期鑑識學系畢業，目前仍在鑑識學系博士班進修，當年曾被評選為刑事局年度反毒有功人士、2010年代北部舞廳業電盛行毒咖啡時，黎添來曾以刑事局毒品鑑識專家身分屢屢接受媒體訪問，呼籲民眾切莫染毒成癮，如今看來卻格外諷刺。

之前松山警分局2019年12月也同樣是由東社所警員網路巡邏逮到想開毒趴的刑事局鑑識科陳姓巡官，事隔1年多同警所再度逮捕刑事局鑑識中心景觀，意外巧合讓警界知情人士嘖嘖稱奇。

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