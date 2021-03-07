滿溢著依戀的「擁抱」　插畫家Käthe Butcher繪出女性的情感流動

COVID-19疫情至今，你多久沒與親友有個親密的擁抱？相較於東方人，西方人在身體上接觸更為密切，見面擁抱、親臉頰，都是家常便飯的事，然而在防疫期間，別說身體碰觸了，隨處都在警告著，人們要保持社交距離。

1990年出生於「小巴黎」德國萊比錫的藝術家Käthe Butcher原本以為，她不是個容易受到驚嚇或偏執的人，然而在今年三月，她感到十分恐慌，寂寞也如浪潮襲來，讓她離開倫敦，回到家人身邊。「這完全是個對的決定。」她這麼告訴藝術人文網站Colossal。

而這對情感聯繫的渴望，最終呈現在Butcher的新作〈花園裡的擁抱〉（A Hug In The Garden）──兩個女人緊緊擁抱，好似要將身體埋入另一個人裡頭那樣的滿溢著依戀。背景裡一片素淨，主題裡的「花園」，呈顯在兩人身上穿著的花葉衣衫，女子身上的花園各自蔓生，有些更超現實地掙出布料，好似向外長就能有陽光暖照...

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圖文來源／COLOSSAL、Kathe Butcher

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