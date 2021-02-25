元宵節12大禁忌！別穿這色條紋衣、做「這事」：恐衰整年存無錢

▲過了正月十五元宵節，春節才算真正結束。（圖／取自免費圖庫Pexels.com）



實習記者陳妙津／綜合報導

明（26）天是農曆正月十五，也就是俗稱的元宵節，不少民眾會應景吃元宵、賞花燈、猜燈謎，不過元宵節在習俗上也有一些流傳已久的禁忌。命理專家楊登嵙即表示，「上元節」如同小過年，有12大禁忌要特別注意，其中不要剪頭髮、不要借錢給朋友最為重要，因為剪髮等於剪「發」，把發財都剪掉，而借錢給朋友等於是借出好運，都會影響到新的一年的財運。

根據《旺好運》命理專家楊登嵙表示，正月十五俗稱「上元節」，當天是三官大帝之天官大帝的誕辰，如同小過年。楊登嵙進一步解釋，三官是指上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名叫作「三元三品三官大帝」，也稱為「三界公」，在道教中的神明位階僅次於玉皇大帝，當天有12項禁忌需要民眾注意。

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1、天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也儘量避免孩子哭鬧打小孩，以免給家庭帶來霉氣。

▲元宵節儘量避免孩子哭鬧和打小孩。（示意圖／Photo by Zahra Amiri on Unsplash）

2、應避免剪髮，髮的諧音又同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運氣除掉了。因為「發」如同發財的發，此日剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。

3、避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。

4、元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和霉運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。

5、身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

▲運氣差的人要避免到荒郊野外。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

6、若丟失財物，那將意味你沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會。因而，應特別注意防範財物遺失。

7、最好不要借錢給人，否則今年他人容易將你的好運氣借走。

8、米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。

9、注意衣服不要弄破，否則，容易一年破財倒霉之兆。

▲元宵節這天最好不要借錢給人，否則好財運會被借走。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

10、切忌不要殺生、見血，否則今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。

11、不可說髒話、爆粗口，否則今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。

12、不可穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。

▲國際命學教授楊登嵙。（圖／記者郭世賢翻攝）