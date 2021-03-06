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92年前「祈雨文」曝光！南台乾旱水利署辦法會　當天就下雨

▲▼祈雨。（圖／翻攝臉書／Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心）

▲92年前台灣曾經要舉辦祈雨法會。（圖／翻攝臉書／Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心）

網搜小組／柯振中報導

近日南臺灣水情告急，水利署準備與大甲鎮瀾宮合辦法會，祈求降雨。事實上，這已非台灣首次舉辦祈雨法會，全台各地的旱象後續也得到緩解。

臉書粉專「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」分享，由於今年旱象嚴峻，水利署將與大甲鎮瀾宮舉辦祈雨法會，時間訂於3月7日，其中的重點是誦讀祈雨文。

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▼台中仕紳受託撰寫祈雨文。（圖／翻攝臉書／Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心）

▲▼祈雨。（圖／翻攝臉書／Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心）

事實上，這已非台灣首次舉辦祈雨法會，1929年初，西半部連續50多天沒有降雨，導致旱象頻傳，台中仕紳張麗俊受托撰寫祈雨文，預計3月31日在豐原慈濟宮進行祈雨儀式，不過幾經討論，並沒有辦理祈雨法會。

值得一提的是，雖然法會沒有辦理，後續乾旱仍相當嚴重，但預定地日期當天，台中降下0.1毫米的雨量，5月時各地降下豪雨，台中一日內累積降雨量137.1毫米，當時更有媒體大篇幅報導，以「慈雨」作為標題，歌頌豪雨解除旱象。

►「小黑瓶」一抹水嫩超有感

▼當時的報社以「慈雨」為題，大篇幅報導降雨。（圖／翻攝臉書／Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心）

▲▼祈雨。（圖／翻攝臉書／Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心）

 
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