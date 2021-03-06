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獨／鎮瀾宮傻眼！水利署祈雨祭典傳不派員出席　怕被轟迷信

▲▼鎮瀾宮,大甲鎮瀾宮。（圖／記者王麗琴攝）

▲水利署發文給大甲鎮瀾宮，希望明日協助舉辦祈雨典禮。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台灣久旱未雨，各水庫蓄水量都創新低，農田水利署主動聯繫大甲鎮瀾宮，請託有「雨水媽」之稱的大甲媽祖鎮瀾宮舉辦祈雨儀式，時間就訂在明天（7日）早上9點，突如其來的消息讓廟方人員上下忙成一團，狂查古籍了解祈雨儀式過程。但現傳出，水利署疑擔心遭轟迷信，明日祈雨典禮不會派任何一位官員參加，讓廟方傻眼。

由於上次祈雨祭典是在58年前，連董事長顏清標都沒參與過，還對著媒體坦言，是任內第一次祈雨，老實說不知道會不會下雨，但「有拜有保庇」。

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▲大甲鎮瀾宮上次舉辦祈雨法會已是58年前。（圖／鎮瀾宮提供）

▲大甲鎮瀾宮上次舉辦祈雨法會已是58年前。（圖／鎮瀾宮提供）

據了解，水利署在228連假前主動聯繫鎮瀾宮希望能協助「農委會水利署台中管理處」舉辦祈雨活動，時間就訂在3月7日，水利署還主動告訴媒體此項活動訊息。

廟方人員在接到消息後，開始全體動員查資料、翻宮誌，了解祈雨祭典的流程，準備祭典所需物品。但就在大家忙得人仰馬翻之際，卻傳出主動要求辦祈雨祭典的水利署不會派員參加祭典，典禮恐只有鎮瀾宮人員及信徒參與，也讓廟方錯愕不已。

鎮瀾宮今天也公布祈雨祭典流程，明日祈雨壇將依循古制，製作祈雨布幡，書寫信徒訴求、司雨神祉聖號，並糊製祈雨令「商羊」鳥形象，以祈天降甘霖，利農田灌溉、民生使用。

此外，全體祈雨信徒也必須身穿白衣以示莊重，祈求上天憐憫，苦民所苦，天降甘霖，滋潤大地，使民生農田用水充足，福國利民。

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