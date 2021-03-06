好市多買1萬3！她對明細驚覺「多一筆」傻了　釣出一票苦主

▲網友發文表示自己意外被多刷一筆金額。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者黃心瑀／綜合報導

許多人到好市多都會一次大量購入許多商品，結帳時價格更是輕易就會過萬，不過一名女網友日前就表示，自己消費了一萬3千多元，結完帳也沒有仔細看明細就回家了，沒想到隔天在一條一條對品項時，才發現金額有誤，竟然被多刷了687元！

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，自己前一天晚上到好市多買東西，隔天才想到要確認購買的金額是否正確，結果竟然發現明細單上多了一筆687元的款項；她說她一共消費了1萬3千多元，因為買的東西太多，所以得一條一條的對，多次確認後才找到多出來的品項。

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女網友表示，她買了3組鮮奶，但是卻被多算一次價格，原本鮮奶應該是一組2罐229元，3組就是687元，但明細上卻被刷了1374元，等於是6組的價格，也就是說變成一罐鮮奶要價229元；她同時也說，自己已經打電話告知客服，還要再跑一趟好市多解決，而PO文是怕有消費者也跟她一樣買太多，沒注意到消費金額是否正確，呼籲大家一定要看清楚明細。

在女網友身上發生的事件似乎也有不少人遇過，有網友留言表示「真的要看明細，我也遇過算錯，再回去重新結帳前後浪費10-15分鐘」、「我也預過也是買鮮奶 所以現在都會馬上對一下」、「我上次只買兩瓶鮮奶，被算四罐的錢。秒發現算錯了。有些店員可能不知道刷一筆是兩瓶吧」。不過也有網友指出，最好當下就要記得核對，減少這種事情發生的機率「當場一定要核對的，全聯也一樣會出錯。畢竟是人在處理的事情，每天面對這麼多客人，出錯難免。」、「養個習慣，盯著收銀機上顯示每一樣東西的價格與數量」、「結帳完最好核對一下，我也遇過多刷，當場核對物品後退款，大賣場多少都會發生錯誤，我在其他賣場也是碰過，自己還是要小心。」