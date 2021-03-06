　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多買1萬3！她對明細驚覺「多一筆」傻了　釣出一票苦主

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友發文表示自己意外被多刷一筆金額。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說

記者黃心瑀／綜合報導

許多人到好市多都會一次大量購入許多商品，結帳時價格更是輕易就會過萬，不過一名女網友日前就表示，自己消費了一萬3千多元，結完帳也沒有仔細看明細就回家了，沒想到隔天在一條一條對品項時，才發現金額有誤，竟然被多刷了687元！

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，自己前一天晚上到好市多買東西，隔天才想到要確認購買的金額是否正確，結果竟然發現明細單上多了一筆687元的款項；她說她一共消費了1萬3千多元，因為買的東西太多，所以得一條一條的對，多次確認後才找到多出來的品項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友表示，她買了3組鮮奶，但是卻被多算一次價格，原本鮮奶應該是一組2罐229元，3組就是687元，但明細上卻被刷了1374元，等於是6組的價格，也就是說變成一罐鮮奶要價229元；她同時也說，自己已經打電話告知客服，還要再跑一趟好市多解決，而PO文是怕有消費者也跟她一樣買太多，沒注意到消費金額是否正確，呼籲大家一定要看清楚明細。

在女網友身上發生的事件似乎也有不少人遇過，有網友留言表示「真的要看明細，我也遇過算錯，再回去重新結帳前後浪費10-15分鐘」、「我也預過也是買鮮奶 所以現在都會馬上對一下」、「我上次只買兩瓶鮮奶，被算四罐的錢。秒發現算錯了。有些店員可能不知道刷一筆是兩瓶吧」。不過也有網友指出，最好當下就要記得核對，減少這種事情發生的機率「當場一定要核對的，全聯也一樣會出錯。畢竟是人在處理的事情，每天面對這麼多客人，出錯難免。」、「養個習慣，盯著收銀機上顯示每一樣東西的價格與數量」、「結帳完最好核對一下，我也遇過多刷，當場核對物品後退款，大賣場多少都會發生錯誤，我在其他賣場也是碰過，自己還是要小心。」

ET快訊
快訊／死亡車禍！「未成年騎士」撞車身亡
王彩樺「女兒太美」廣告商找上門　國民岳母：讓她賺學費
好市多買1萬3！她對明細驚覺「多一筆」傻了　釣出一票苦主
西門町逛街突遇「粉紅布偶豬」來擊掌　頭套脫下...竟是大咖天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傳AZ疫苗對巴西變種病毒有保護力！羅一鈞解析

住客粉專留言遭回嗆「Asshole」　北市五星飯店：是駭客入侵

永不放棄的「海怪老師」！蘭潭國中學務主任陪伴中輟生20年

好市多買1萬3！她對明細驚覺「多一筆」傻了　釣出一票苦主

雨天帶2寶搭Uber！才碰到把手「司機秒開走」拒載　理由曝她氣炸

全台越晚雨越大！北台灣防大雷雨　明天「雨停就變冷」探14°C

人妻曾被強暴！極品老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

梅竹賽爆爭議！清大加油團「砸雞蛋」拿粉筆亂畫　殘局她一人清

海口人霸氣婚宴！烏魚子龍蝦每人1條　整桌1萬3天龍國吐血

鳳梨價漲3%！每顆貴逾10元　農委會：國內買氣增+外銷

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

爸帶貓咪躺床+敷臉！爽做SPA　媽回家傻眼...拉開毛孩還被爆咬

李榮浩介紹「楊丞琳的歌」害羞了！　清唱《雨愛》：感覺我是推廣大使ＸＤ

離婚媽媽靠「洗墓碑」來調適心情　清潔百年汙垢療癒過程讓她爆紅

台南雙載騎士違規闖紅燈釀車禍　他無辜遭撞「飛噴百米」倒地不起

傳AZ疫苗對巴西變種病毒有保護力！羅一鈞解析

住客粉專留言遭回嗆「Asshole」　北市五星飯店：是駭客入侵

永不放棄的「海怪老師」！蘭潭國中學務主任陪伴中輟生20年

好市多買1萬3！她對明細驚覺「多一筆」傻了　釣出一票苦主

雨天帶2寶搭Uber！才碰到把手「司機秒開走」拒載　理由曝她氣炸

全台越晚雨越大！北台灣防大雷雨　明天「雨停就變冷」探14°C

人妻曾被強暴！極品老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

梅竹賽爆爭議！清大加油團「砸雞蛋」拿粉筆亂畫　殘局她一人清

海口人霸氣婚宴！烏魚子龍蝦每人1條　整桌1萬3天龍國吐血

鳳梨價漲3%！每顆貴逾10元　農委會：國內買氣增+外銷

傳AZ疫苗對巴西變種病毒有保護力！羅一鈞解析

進門見老公激戰閨蜜！　她崩潰送急診…渣男尪反嗆：不是托我照顧

住客粉專留言遭回嗆「Asshole」　北市五星飯店：是駭客入侵

母親搶閨蜜丈夫「侯佩岑挨轟」！網紅作家心疼：那是她唯一的選擇

快訊／澎湖「未成年騎士」搶道撞車　慘死西嶼大池牌樓前

爭取開季一軍　林明杰：放大自己的優點

「長髮城隍」楊銘威太喜感！她每場被逗笑：聲音充滿了輕浮

想懷孕…人夫卻秒軟洩了！醫揪原因「1小時50次」驚呆：難怪累整晚

《青你3》學弟問：公演是直播嗎？　虞書欣「撿到槍神回」網全笑翻

許維恩勾王家梁放閃！甜曝交往細節「一杯熱可可」追到女神

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

小學班導腳踢筆　聯絡簿嗆家長

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

日引退女星當台灣媳　心疼福原愛嫁到高雄

「八卦山殭屍出沒？」他驚：澄清湖親身遇到...

嘉明湖畔藏無名塚！3救難勇士「端坐石洞」凍死

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

北台雷擊強陣雨！氣象局曝原因

鋒面逼近中！新竹以北迎大雨

快訊／新冠肺炎再1人死亡！緬甸台商染疫返台治療仍不治

明天雨停就變冷　低溫下探14°C

更多熱門

相關新聞

好市多購物袋被連偷2次！3千網友狂+1

好市多購物袋被連偷2次！3千網友狂+1

好市多購物袋超容易弄丟？一名網友日前在臉書PO文抱怨，已經在好市多連續遺失兩個購物袋，只是轉身看一下商品就被偷走，真的很無奈。沒想到文章一PO出，竟然引出超多受害者，並紛紛留言表示，「已買第8個」、「我抓到過，當場直接報警」。

千元有找！桃園妹逛好市多「秒買愛迪達白鞋」

千元有找！桃園妹逛好市多「秒買愛迪達白鞋」

好市多買麵包不給退貨！原因曝光網罵爆

好市多買麵包不給退貨！原因曝光網罵爆

好市多馬芬驚見禁用原料！業者回應

好市多馬芬驚見禁用原料！業者回應

女書記官主動約吃飯！真相傻爆眼

女書記官主動約吃飯！真相傻爆眼

關鍵字：

好市多結帳明細

讀者迴響

熱門新聞

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

莊凌芸哭著讀信給爸爸：抱歉很多事沒讓你知道

連搶2次閨蜜尪…侯佩岑母「萬般皆是命」！

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

浪橘貓越養越毛　5個月仙氣噴發

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

還記得高三性侵的女生嗎？金志洙3度爆惡行

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

更多

最夯影音

更多
《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容
楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面